Daune de 395.000 de euro pentru uciderea unui copil pe trecerea pentru pietoni

Curtea de Apel Bacău a acordat despăgubiri record familiei unui copil de 10 ani care a fost ucis într-un tragic accident care a avut loc în localitatea Traian din comuna Săbăoani (amănunte aici ). Firma la care era asigurat autoturismul implicat în accident trebuie să achite către familia victimei despăgubiri morale care se cifrează la 395.000 de euro. De menționat este faptul că instanța de fond, Judecătoria Roman, acordase daune morale care se cifrau la 145.000 de euro. Decizia a fost contestată de familie care a obținut o sentință definitivă de majorare a despăgubirilor.

Tragicul accident a avut loc pe 2 ianuarie 2022. În jurul orei 18:45 minorul de 10 ani, însoțit de bunica sa, au traversat strada pe marcajul pietonal din apropierea bisericii ortodoxe. Atunci un bărbat de 28 de ani, din Tămășeni, aflat la volanul unui autoturism care venea dinspre Tețcani, nu a observat pietonii și a lovit copilul în plin, aruncându-l în șanțul betonat de pe margine drumului. Victima a suferit leziuni în urma cărora a decedat pe patul de spital pe 5 ianuarie 2022. Cercetările au relevat faptul că drumul era prevăzut cu marcaje și indicatoare rutiere, asfaltul era neted și uscat, iar iluminatul public funcționa. Acuzatul a văzut pe banda de la marginea drumului o autoutilitară oprită, dar nu a frânat și și-a continuat drumul lovind copilul în plin. Expertiza a stabilit că avea o viteză peste limita legală, aproximativ 78 km/h.

Pe parte penală acuzatul a fost condamnat la un an și 10 luni de închisoare pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere, plus 80 de zile de muncă în folosul comunității. Judecătorii au mai acordat familiei victimei suma de 26.000 de lei cu titlu de daune materiale, iar acuzatul trebuie să mai achite circa 4.000 de lei către o clinică din Iași, plus 3.100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.