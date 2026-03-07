Justiţie NeamţACTUALITATEJUSTIŢIE

Daune de 395.000 de euro pentru uciderea unui copil pe trecerea pentru pietoni

de Sofronia Gabi

Curtea de Apel Bacău a acordat despăgubiri record familiei unui copil de 10 ani care a fost ucis într-un tragic accident care a avut loc în localitatea Traian din comuna Săbăoani (amănunte aici ). Firma la care era asigurat autoturismul implicat în accident trebuie să achite către familia victimei despăgubiri morale care se cifrează la 395.000 de euro. De menționat este faptul că instanța de fond, Judecătoria Roman, acordase daune morale care se cifrau la 145.000 de euro. Decizia a fost contestată de familie care a obținut o sentință definitivă de majorare a despăgubirilor.

Tragicul accident a avut loc pe 2 ianuarie 2022. În jurul orei 18:45 minorul de 10 ani, însoțit de bunica sa, au traversat strada pe marcajul pietonal din apropierea bisericii ortodoxe. Atunci un bărbat de 28 de ani, din Tămășeni, aflat la volanul unui autoturism care venea dinspre Tețcani, nu a observat pietonii și a lovit copilul în plin, aruncându-l în șanțul betonat de pe margine drumului. Victima a suferit leziuni în urma cărora a decedat pe patul de spital pe 5 ianuarie 2022. Cercetările au relevat faptul că drumul era prevăzut cu marcaje și indicatoare rutiere, asfaltul era neted și uscat, iar iluminatul public funcționa. Acuzatul a văzut pe banda de la marginea drumului o autoutilitară oprită, dar nu a frânat și și-a continuat drumul lovind copilul în plin. Expertiza a stabilit că avea o viteză peste limita legală, aproximativ 78 km/h.

Pe parte penală acuzatul a fost condamnat la un an și 10 luni de închisoare pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere, plus 80 de zile de muncă în folosul comunității. Judecătorii au mai acordat familiei victimei suma de 26.000 de lei cu titlu de daune materiale, iar acuzatul trebuie să mai achite circa 4.000 de lei către o clinică din Iași, plus 3.100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Persoană găsită fără viață într-un apartament cuprins de flăcări, în Piatra Neamț

Ultima ora

ACTUALITATE

Persoană găsită fără viață într-un apartament cuprins de flăcări, în Piatra Neamț

Actualizare: „La sosirea forțelor de intervenție, casa scării era...
Administrație Neamț

Deversări controlate la mai multe baraje din Neamț, între 10 și 17 martie

Hidroelectrica SA a anunțat că, în perioada 10–17 martie...
Infracțional Neamț

Doi elevi din Târgu Neamț arestați după o anchetă DIICOT de trafic de droguri și persoane

După cele 10 percheziții domiciliare efectuate de procurorii DIICOT...
ACTUALITATE

Bărbat din Piatra Neamț păcălit de o falsă platformă de investiții online

Un bărbat de 57 de ani din Piatra Neamț...
INFRACȚIONAL

Bărbat din Neamț urmărit internațional pentru omor și tâlhărie a fost găsit în Spania

Unul dintre cei mai căutați români la nivelul Uniunii...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale