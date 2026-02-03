Daniel Harpa: PSD susține pachetul de relansare și solidaritate. Sprijin în două tranșe pentru 2,8 milioane de pensionari

Președintele PSD Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a participat duminică, 1 februarie, la ședința Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat, în cadrul căreia au fost analizate măsuri economice și sociale considerate prioritare în această perioadă, pe fondul creșterii accelerate a costului vieții și al presiunilor resimțite de populație și de mediul economic.

În cadrul ședinței s-a decis susținerea adoptării, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, două seturi de măsuri care vizează atât protejarea persoanelor vulnerabile, cât și menținerea activității economice și a locurilor de muncă.

Măsurile propuse includ acordarea unui sprijin financiar, în două tranșe (aprilie și decembrie), pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri mici, cu sume cuprinse între 600 și 1.000 de lei, în funcție de nivelul pensiei.

De asemenea, sunt incluse măsuri de protecție pentru copiii cu dizabilități, pentru familiile aflate în dificultate și alte categorii vulnerabile dar și introducerea unei scheme de ajutor pentru persoanele afectate de liberalizarea prețurilor la gaze, după modelul celei aplicate în domeniul energiei. Un punct important îl reprezintă continuarea investițiilor în infrastructura de sănătate, transport și agricultură, precum și menținerea investițiilor în comunitățile locale la nivelul anului 2025, precum și păstrarea resurselor financiare necesare autorităților locale pentru a putea răspunde nevoilor din teritoriu.

Impactul bugetar estimat al acestor măsuri este de aproximativ 3,39 miliarde de lei și vizează peste 5 milioane de beneficiari.

Președintele PSD Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a declarat:

„În fiecare zi discut cu primarii din județ și cu oamenii din comunități. Știu direct de la ei cât de greu se resimte, în viața de zi cu zi, creșterea costului vieții și presiunea asupra familiilor cu venituri mici, asupra pensionarilor și a celor mai vulnerabili. De aceea, susțin adoptarea rapidă a programului de relansare economică și a măsurilor de protecție socială.

Pentru județul Neamț și pentru regiunea Nord-Est, este esențial ca marile proiecte din sănătate și transport să aibă finanțare asigurată, astfel încât șantierele deschise să continue în ritmul necesar.

La fel de important este ca autoritățile locale să își păstreze resursele necesare pentru a putea răspunde nevoilor din comunități. Nu este o discuție politică, ci una care ține de realitatea din teren și de nevoile concrete ale oamenilor. De aceea, consider că vocea primarilor trebuie să conteze mai mult în luarea deciziilor, pentru că ei cunosc cel mai bine nevoile reale ale comunităților pe care le reprezintă.

Bineînțeles, voi susține cu tărie măsurile care protejează pensionarii cu venituri mici, copiii cu dizabilități și familiile aflate în dificultate, dar și pe cele care țin economia locală în mișcare.

Protecția socială și susținerea economiei merg împreună, pentru ca fiecare familie și fiecare firmă din Neamț să aibă speranță și stabilitate.”