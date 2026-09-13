Daniel Ciobanu deschide la Piatra-Neamț o stagiune de cinci concerte inspirate de opera lui Brâncuși

Pianistul Daniel Ciobanu revine la Piatra-Neamț, unde va deschide „Master Series – Brâncuși – Sunetul formei pure”, o stagiune de cinci concerte camerale și simfonice, organizată în anul împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Primele două recitaluri sunt programate pe 13 septembrie, la The Library Bar, și pe 14 septembrie, la Teatrul Tineretului, ambele de la ora 20:00.

Proiectul este organizat de Asociația CiobART, sub conducerea artistică a pianistului Daniel Ciobanu, și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Cele cinci concerte poartă numele unor lucrări ale sculptorului: „Masa Tăcerii”, „Sărutul”, „Coloana Infinitului”, „Măiastra” și „Muza adormită”.

Stagiunea va începe duminică, la The Library Bar, cu recitalul de pian „Masa tăcerii”, susținut de Daniel Ciobanu. Programul reunește compoziții de Manuel de Falla, Beethoven, Ceaikovski, Erik Satie, Prokofiev, Liszt și Frederic Rzewski. Printre lucrările anunțate se află prima parte a „Sonatei Lunii”, „Dans ritual al focului” și „Mephisto Waltz nr. 1”.

Luni, în Sala Mare a Teatrului Tineretului, violonistul german Linus Roth și pianistul italian Giuseppe Andaloro vor susține recitalul „Sărutul”, cu un repertoriu care include lucrări de Manuel de Falla, Bach, Eugène Ysaÿe, Brahms și Mieczysław Weinberg.

Biletele sunt disponibile prin Eventim, la prețurile de 100 de lei pentru „Masa tăcerii” și 70 de lei pentru „Sărutul”.

Alexandru Andrieș