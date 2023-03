După 3 ani de autoexil politic, prof. Dan Grigoruță Oniciuc, directorul Colegiului Național „Petru Rareș”, a revenit în PNL Neamț. Gestul vine în urma mai multor discuții inițiate de membrii partidului din Neamț, care au dorit revenirea profesorului nu doar ca simplu membru, ci ca partener în Biroul Politic Județean. Vechile neînțelegeri, din anul electoral 2020, când miza a fost un post de deputat, au fost date uitării și domnul Oniciuc declară că vrea doar să ajute partidul și implicit învățământul.

„Atunci nu am plecat din PNL, doar am fost mai retras din prim-planul decizional. Am făcut-o atunci într-un moment în care se dorea un anumit lucru și a fost realizat: al treilea post de deputat din Neamț. Acum discuția nu a pornit de la mine. Sunt membru în Biroul Politic Județean, asta înseamnă că atunci când este nevoie să se intervină, să fie ascultat și un alt fel de om care nu este implicat în tot ce înseamnă treburile politice zilnice, nu-i deputat, nu-i senator, poate că un punct de vedere cumva așa mai franș și venit din exteriorul puterii executive poate avea un impact mai mare. Când mi se va cere punctul de vedere, dacă se va ține cont de el, e ok, dacă nu, nu va fi nici o problemă! Mizez pe comunicare în partid. Nu am ambiții politice, nu-mi doresc să răstorn munții! Mi s-a cerut să ajut pe ideea de expertiză în domeniul la care mă pricep, asta nu implică nici un fel de obligație din partea nimănui. Vedem cum evoluează lucrurile. Nu mi s-au trasat sarcini nu știu de care. Nu voi fi pe listele de parlamentare sub nici o formă, ca să fie clar pentru toată lumea în momentul ăsta! Am făcut o dată, am văzut ce înseamnă. Dar până la urmă nu poți să stai tot timpul în galerie și doar să comentezi! Sunt om foarte cerebral și voi analiza foarte bine când va fi să fac un pas, îl voi face chibzuit și fără a-mi pune vreo pată pe activitatea mea profesională din ultimul timp”, declară prof. Dan Grigoruță Oniciuc.

Revenirea în partid a unui membru marcant a fost anunțată astăzi, 27 martie, de conducerea PNL Neamț într-un comunicat de presă.

Cristina Iordache