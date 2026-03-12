DAN AIR mută temporar zborurile spre Siria din Damasc în Aleppo. Informații utile pentru pasagerii din Moldova

Compania aeriană românească DAN AIR anunță reluarea zborurilor către Siria, cu o modificare temporară de operare: în perioada 15 martie – 26 martie, toate cursele programate inițial pe ruta București – Damasc vor fi operate de pe Aeroportul Internațional din Aleppo (ALP).

Decizia a fost luată în contextul prelungirii închiderii spațiului aerian din Damasc, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit companiei, mutarea operațiunilor a fost stabilită în urma unei analize de risc și a fost aprobată de autoritatea aeronautică civilă siriană.

Pentru pasagerii din județul Neamț și din întreaga regiune a Moldovei interesați de zboruri spre Siria, informația este importantă în condițiile în care DAN AIR este, potrivit companiei, primul și singurul operator din Uniunea Europeană care a lansat zboruri directe între Siria și Europa, începând din luna iunie 2025.

Reprezentanții companiei precizează că toți pasagerii care aveau bilete pe ruta București – Damasc și retur au fost relocați pentru zborurile operate din Aleppo, fără modificarea programului de operare. Cursele vor avea loc în continuare de două ori pe săptămână, joia și duminica.

„Reluarea zborurilor către Siria era un pas necesar, având în vedere cererea ridicată din partea pasagerilor, care au în prezent foarte puține opțiuni de transport”, a declarat Matt Ian David, CEO-ul DAN AIR. Acesta a precizat că operatorul monitorizează permanent situația din regiune și este pregătit să revină pe aeroportul din Damasc imediat ce spațiul aerian va fi redeschis.

DAN AIR mai anunță că operațiunile sunt desfășurate în conformitate cu reglementările europene de siguranță aeronautică, în baza evaluărilor realizate de departamentele interne de Safety și Security.

În prezent, compania operează zboruri regulate sub marcă proprie din București și Bacău, aspect care poate fi de interes și pentru pasagerii din Neamț aflați în căutarea unor conexiuni aeriene din regiune.