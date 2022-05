Un nou partid apare pe scena politică a României. Dacian Cioloș părăsește USR, dar nu singur, ci împreună cu alți patru europarlamentari: Dragoș Tudorache, Dragoș Pîslaru, Alin Mituță și Ramona Strugariu. Noul partid înființat de fostul premier este REPER (Reînnoim Proiectul European al României).

Dacian Cioloș a demisionat de la șefia USR la începutul acestui an, când a devenit clar că nu are majoritatea în partid necesară pentru a-și realiza proiectul. Rămâne de văzut dacă noului partid se vor alătura și alți foști membri PLUS care ar putea fi tentați de un nou proiect alături de Dacian Cioloș.

Comunicatul integral oferit de noua formațiune politică îl puteți citi mai jos:

„Din păcate, conducerea actuală a USR a îndepărtat partidul treptat, dar sigur de valorile și promisiunile cu care noi, eurodeputații aleși pe lista Alianței 2020 USR PLUS, am cerut și obținut votul a 2 milioane de cetățeni români în campania electorală din 2019.

Nu vedem la conducerea USR nici dorința, nici maturitatea de a accepta greșelile trecutului și de a schimba o direcție care duce partidul spre irelevanță politică. Nu mai girăm refuzul de a atrage şi promova competențe (oameni și idei) și de a dezvolta organizația. Vedem un cerc restrâns de membri care își consolidează puterea internă prin mijloace politice neconforme cu valorile noastre și ale electoratului reformist din România. Acest electorat aşteaptă răspunsuri.

Un proiect politic are datoria de a rămâne constant deschis către societate și mediul de afaceri, de a căuta soluții, de a răspunde nevoii de a coagula oameni și resurse pentru pregatirea profesionistă a unei guvernări pentru 2024. Am înțeles nemulțumirile susținătorilor noștri, vedem că guvernarea PNL-PSD nu reprezintă o soluție şi că nu există o alternativă reală în actualele partide de opoziție. Avem responsabilitatea de a crea această alternativă şi am decis înființarea partidului REPER, pe care îl vom construi împreună cu cei care se vor alătura acestui demers.

Noi, cei care am activat deja în politică într-un fel sau altul, ne asumăm partea noastră de responsabilitate. Știm că ne-ai oferit încrederea prin vot. Știm că ți-ai pus speranțe în noi. Suntem gata să o luăm de la capăt, folosind experiența şi învățămintele din ceea ce am făcut până acum. Suntem gata să lucrăm împreună cu tine, să facem lucrurile altfel. Dacă nu te simți reprezentată sau reprezentat de nici o organizație politică din România de astăzi, provocarea este să construim acest proiect politic împreună. Transformarea României este posibilă numai dacă știm cum să facem echipă, să găsim forme noi de conlucrare cu societatea – cu mediul de afaceri, cu societatea civilă, cu mediul academic, cu cele şi cu cei care vor să fie activi, să participe la viața comunității lor și a țării, fie că trăiesc în România, fie peste hotare. Niciun partid politic din România nu a reușit acest lucru până acum. Am văzut găști, grupuri de interese, prietenii, oportunism, dar nu echipe. Provocarea noastră este să facem o mare echipă”.

