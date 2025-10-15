SOCIALACTUALITATEStiri fierbinti

Cutremur în România

de Sofronia Gabi

Cutremur în RomâniaUn seism a avut loc în România în dimineața de 15 octombrie, iar conform Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului s-a întâmplat cu câteva minute înainte de ora 08:00. „În ziua de 15 octombrie 2025, la ora 07:57:20 (ora locală a României), s-a produs în MARAMURES, SATU MARE un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 5.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 22km SE de Satu Mare, 34km V de Baia Mare, 55km N de Zalau, 87km S de Mukacheve”, a anunțat Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Urs semnalat în Piatra Neamț în zona… Ursuleți. A fost emisă avertizare RO-ALERT
Articolul următor
Un ONG cere întărirea prezenței Armatei Române în Moldova și securizarea frontierei de est

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Atenție: email-uri false în numele ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția asupra...
SOCIAL

Un ONG cere întărirea prezenței Armatei Române în Moldova și securizarea frontierei de est

Asociația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a adresat o scrisoare...
ACTUALITATE

Urs semnalat în Piatra Neamț în zona… Ursuleți. A fost emisă avertizare RO-ALERT

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis cetățenilor din Piatra...
ACTUALITATE

Microsoft încheie asistența pentru Windows 10

De astăzi, 14 octombrie 2025, Microsoft oprește suportul standard...
INFRACȚIONAL

Deranj cu etnobotanice la Primăria orașului Târgu-Neamț

Scandal cu droguri și amenințări cu aruncatul din mașina...

Categorii

INFRACȚIONAL

Atenție: email-uri false în numele ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția asupra...
SOCIAL

Un ONG cere întărirea prezenței Armatei Române în Moldova și securizarea frontierei de est

Asociația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a adresat o scrisoare...
ACTUALITATE

Urs semnalat în Piatra Neamț în zona… Ursuleți. A fost emisă avertizare RO-ALERT

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis cetățenilor din Piatra...
ACTUALITATE

Microsoft încheie asistența pentru Windows 10

De astăzi, 14 octombrie 2025, Microsoft oprește suportul standard...
INFRACȚIONAL

Deranj cu etnobotanice la Primăria orașului Târgu-Neamț

Scandal cu droguri și amenințări cu aruncatul din mașina...
ECONOMIE

Casele de amanet, în vizorul ANAF: sunt anunțate acțiuni de control în toată țara

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță o amplă...
RELIGIE

VIDEO. Hramul Sfintei Parascheva – Catedrala din Iași – Sfânta Liturghie

Canalul de youtube doxologia.ro transmite în direct Sfânta Liturghie...
ACTUALITATE

Sfânta Cuvioasă Parascheva – tradiții și obiceiuri

Cuvioasa Parascheva a fost cinstită în Biserica Creștină strămoșească...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale