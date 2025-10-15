Cutremur în România

Un seism a avut loc în România în dimineața de 15 octombrie, iar conform Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului s-a întâmplat cu câteva minute înainte de ora 08:00. „În ziua de 15 octombrie 2025, la ora 07:57:20 (ora locală a României), s-a produs în MARAMURES, SATU MARE un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 5.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 22km SE de Satu Mare, 34km V de Baia Mare, 55km N de Zalau, 87km S de Mukacheve”, a anunțat Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.