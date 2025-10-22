Cutremur în România, în zona Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri dimineață, 22 octombrie, în zona seismică Vrancea. Seismul vine la o săptămână după cel de 4,0 grade înregistrat în Maramureș, pe 15 octombrie.

„Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP transmite:

În ziua de 22 Octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Focșani, 72km E de Sfântu-Gheorghe, 78km S de Bacău, 80km N de Buzău, 83km SV de Bârlad, 89km E de Brașov.”