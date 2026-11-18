Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, și a fost resimțit în toată Moldova, inclusiv în județele din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Autoritățile au anunțat că verificările în teren nu au identificat pagube materiale.

Potrivit Institutului Național de Fizică a Pământului (INFP), cutremurul s-a produs la ora 02:48:55, la o adâncime de 107,1 kilometri, în zona Vrancea. Epicentrul a fost la 44 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 61 est de Brașov, 66 sud de Focșani, 84 sud de Buzău și 92 sud de Bacău. Primele estimări de pe telefoane au indicat o magnitudine de 6,5, iar IGSU a comunicat inițial 5,6 la 140 de kilometri. Valorile au fost revizuite ulterior.

Cum a fost resimțit în regiune

Seismul a fost resimțit puternic în mai multe județe din regiunea de Nord-Est, în Republica Moldova, locuitorii au simțit două zguduituri succesive, iar Centrul Național de Management al Crizelor a activat mecanismul de raportare al celulei de criză. Nu au fost raportate victime.

IGSU a încheiat misiunile de recunoaștere în județele Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Neamț, Iași, Vrancea și Vaslui și în municipiul București, fără pagube materiale raportate.

Alerta a venit prin sistemul Google Android Earthquake Alerts, nu prin RO-ALERT. Cele două sunt sisteme diferite, iar RO-ALERT nu transmite avertizări înainte de cutremur. Alerta Google folosește accelerometrele telefoanelor Android și poate avertiza cu câteva secunde înainte de sosirea undelor.

Departamentul pentru Situații de Urgență cere cetățenilor să-și păstreze calmul și avertizează că pot apărea replici.