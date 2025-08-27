Curțile de apel din regiunea Nord-Est au suspendat activitatea

Magistrații s-au arătat deranjați de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan prin care se intenționează creșterea vârstei de pensionare. În cadrul adunărilor generale care au avut loc pe 26 august s-a decis suspendarea activității la toate cele trei instanțe superioare din regiune, Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Suceava și Curtea de Apel Iași. Judecătorii solicită retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și cer „reprezentanților puterii executive și puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”, conform comunicatului Curții de Apel Iași, similar cu celelalte instanțe menționate.

Cu începere din data de 27 august și până la retragerea proiectului de lege, judecătorii au suspendat soluționarea cauzelor, cu excepția celor în care se pronunță asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, precum și măsurile preventive privative de libertate din cadrul camerei preliminare și a judecății.

În Neamț patru din cinci instanțe protestează

Din cele cinci instanțe de judecată din județul Neamț, patru au luat aceeași decizie precum curțile de apel. Au suspendat activitatea până la noi ordine toate judecătoriile, patru la număr. Este vorba de Judecătoria Piatra Neamț, Judecătoria Roman, Judecătoria Târgu Neamț și Judecătoria Bicaz. Chiar dacă nu vor intra în sala de ședințe, magistrații vor fi la serviciu. „Judecătorii își vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare și regularizare a cererilor, studiu individual și formarea profesională continuă, precum și alte atribuții legale și regulamentare”, se arată în comunicatul postat de Judecătoria Piatra Neamț.

Doar Tribunalul Neamț a făcut opinie separată și chiar dacă magistrații nu sunt de acord cu propunerile referitoare la creșterea vârstei de pensionare cu majoritate de voturi au stabilit că „nu se impune a se organiza o formă de protest, constând în aceea ca judecătorii să judece doar cauzele cu caracter urgent”, conform Tribunalului Neamț. În ce privește procurorii, aceștia stabilesc pe parcursul zilei de 27 august ce urmează să facă, în cadrul adunărilor generale ale procurorilor.

(G. S.)