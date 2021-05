Doi tineri care se ocupau cu aprovizionarea consumatorilor de droguri din zona Tarcău-Bicaz au avut norocul de a li se reduce pedepsele la Curtea de Apel Bacău, care a pronunţat hotărârile definitive în ziua de 5 mai. Emanuel David (22 de ani), din Pângăraţi, şi Nicolae Covas (32 de ani) din Tarcău au fost anchetaţi şi condamnaţi pentru deţinere şi trafic de droguri, respectiv, trafic de droguri şi constituirea unui grup infracţional organizat. Covas trimitea drogurile din străinătate, printr-un serviciu de coletărie, iar David şi nişte rude de-ale lui se ocupau cu distribuţia.

„În fapt, în perioada 15 noiembrie – 14 decembrie 2019, cel în cauză a deținut fără drept droguri de risc pentru consum propriu. Totodată, în perioada de referință, a vândut droguri de risc și de mare risc, respectiv cannabis și ecstasy”, a precizat agentul Georgiana Moşu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Neamţ, în privinţa tânărului de 22 de ani. Cât despre Covas, el „în perioada septembrie – decembrie 2019, a deținut și pus în vânzare, prin intermediul unui alt tânăr, cantitatea de 500 de grame cannabis și 30 de comprimate ecstasy”.

În ziua de 5 mai, Curtea de Apel Bacău a decis să rejudece cauza: „Reţine circumstanţa atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. pentru inc. David Emanuel. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicată inculpatului David Emanuel pentru infracţiunea de trafic de droguri prev. de art.2 al.1 şi 2 din Legea 143/2000 de la 4 ani închisoare la 2 ani şi 10 luni închisoare. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicată inculpatului David Emanuel pentru infracţiunea de grup infracţional prev. de art.367 din C.p. de la 9 luni închisoare la 7 luni închisoare. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicată inculpatului David Emanuel pentru infracţiunea de deţinere de droguri prev. de art.4 al.1 din Legea 243/2000 de la 3 luni închisoare la 2 luni închisoare. Reduce cuantumul pedepsei rezultante aplicată inc. David Emanuel de la 4 ani şi 4 luni închisoare la 3 ani şi 1 lună închisoare. Inc. David Emanuel va executa pedeapsa principală de 3 ani şi 1 lună închisoare. Reţine dispoziţiile art.19 din Legea 682/2002 pentru inc. Covas Nicolae. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicată inculpatului Covas Nicolae pentru infracţiunea de trafic de droguri prev. de art.2 al.1 şi 2 din Legea 143/2000 de la 3 ani şi 6 luni închisoare la 2 ani închisoare. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicată inculpatului Covas Nicolae pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional prev. de art.367 din C.p. de la 9 luni închisoare la 6 luni închisoare. Reduce cuantumul pedepsei rezultante aplicată inc. Covas Nicolae de la 3 ani şi 9 luni închisoare la 2 ani şi 2 luni închisoare. Inc. Covas Nicolae va executa pedeapsa principală de 2 ani şi 2 luni închisoare”.

Imediat după pronunţarea sentinţei, cei doi au fost duşi la Penitenciarul Bacău.

C.M.