Curtea Constituțională a amânat din nou decizia care vizează pensiile magistraților

Curtea Constituțională a României ar fi trebuit să discute pe 8 octombrie sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție referitoare la neconstituționalitatea prevederilor referitoare la creșterea vârstei de pensionare și pensiile magistraților. Judecătorii constituționali s-au întrunit în ședință dar nu au soluționat acțiunea ci au dispus un nou termen, pentru data de 21 octombrie. Dincolo de importanța hotărârii CCR pentru întreg corpul magistraților din România, judecători și procurori, aceasta are impact asupra întregii societăți.

În acest moment aproape toate instanțele și parchetele din țară au demarat proteste după ce guvernul a anunțat modificări legate de pensiile magistraților (amănunte aici și aici ). De la finalul lunii august toate instanțele din Neamț judecă doar cauzele care au caracter urgent, pentru celelalte fiind stabilit un nou termen. În condițiile în care magistrații protestează, premierul Ilie Bolojan a punctat faptul că „dacă activitatea instanțelor este suspendată temporar, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată”. Acest lucru nu i-a sensibilizat în nici un fel pe magistrați, iar protestele continuă.

Reamintim că Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe măsuri cum ar fi creșterea vârstei de pensionare a magistraților care ar trebui să crească până la vârsta standard de 65 de ani, precum și cuantumul pensiei care nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu. Magistrații au susținut prin comunicate de presă cum că de fapt ar fi o campanie împotriva justiției care are ca efect scăderea încrederii populației în actul de justiție.

