Elevii de gimnaziu și cei de liceu se întorc de mâine, 3 ianuarie 2022, la cursuri. Este cea mai scurtă vacanță de iarnă din ultimii ani, după ce ministrul Educației a decis recuperarea celor două săptămâni de „vacanță” din valul 4 Covid, din luna noiembrie. Atunci, doar școlile private au putut face cursuri online.

Prima săptămână se recuperează acum, în perioada 3-7 ianuarie și cealaltă în Săptămâna altfel. În mod normal, toți elevii trebuiau să revină din vacanța de iarnă luni, 10 ianuarie. Doar preșcolarii și elevii din învățământul primar se vor mai bucura de vacanță până atunci.

Primul semestru se încheie pe 14 ianuarie și al doilea începe în data de 17 ianuarie. Practic, nu mai este vacanță intersemestrială anul acesta. Al doilea semestru este format din 15 săptămâni de cursuri până la vacanța de primăvară. Conform structurii modificate a acestui an școlar, vor fi cursuri până joi, 14 aprilie și apoi vacanța de Paști până pe 1 mai și iarăși cursuri din 2 mai și până pe 10 iunie. Mai puțin liceenii din ultimul an, care încheie acest an școlar pe 27 mai, elevii de clasa a VIII-a în 3 iunie și cei din învățământul tehnologic și profesional – în data de 1 iulie 2022.

Cristina Iordache