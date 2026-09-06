Cursa Copiilor la Piatra Neamț. Cei mai mici cicliști intră în atmosfera Turului României

Piața Ștefan cel Mare din Piatra Neamț va fi, pe 10 septembrie, și terenul de întrecere al celor mai tineri pasionați de ciclism. Cursa Copiilor, un eveniment organizat în cadrul Turului Ciclist al României, ediția 2026, îi așteaptă la start pe cei care au vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani.

Participarea este gratuită, iar cei mici vor putea experimenta emoția unei competiții adevărate, pe traseul amenajat. Ridicarea kiturilor pentru participare se realizează între ora 10:00 – 11:15, iar cursele vor avea loc între 11:30 și 13:30.

„Părinții, bunicii, prietenii și pietrenii pasionați de competiție sunt invitați să vină în centrul orașului și să îi încurajeze pe micii cicliști. Cursa Copiilor deschide o zi importantă pentru Piatra-Neamț, care va continua cu sosirea plutonului profesionist al Turului României în Piața Ștefan cel Mare”, se arată într-un comunicat al primăriei.

Pentru desfășurarea în siguranță a competițiilor și amenajarea traseelor, circulația rutieră va fi restricționată temporar în zona centrală și pe traseele implicate în desfășurarea Turului României. Cei care doresc să participe la Cursa Copiilor trebuie să aibă cască de protecție. Mai multe detalii și înscriere: https://turulromaniei.ro/cursa-copiilor/.

Municipiul Piatra Neamț va fi „inima” ediției din acest an a Turului Ciclist al României, eveniment de anvergură internațională, la care vor participa peste 150 de sportivi din 16 țări. Pentru buna desfășurare a etapelor din Neamț se implică și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport.

În acest context, este nevoie de voluntari care să ajute la tot ce înseamnă activitățile legate de întâmpinarea sportivilor, sejurul acestora în oraș, plecarea, etc. În cadrul etapei a II-a, cicliștii vor pleca din Iași spre Piatra Neamț. Doritorii se pot adresa direct pentru luare în evidență și instructaj la DJTS Neamț.

Apoi, pe 11 septembrie, din municipiul de sub Pietricica se va pedala către Băile Balvanyos, aceasta fiind considerată etapa‑regină: traseu dificil, cu diferențe mari de nivel și cățărări importante, care va decide clasamentul general și va pune la încercare rezistența și strategia echipelor.

Turul Ciclist al României începe pe 8 septembrie, consemnându-se și o premieră. Dintre cele 57 de ediții de până acum, cea din 2026 va avea startul în afara granițelor, el fiind dat la Chișinău. Sunt anunțate că vor participa aproximativ 25 de echipe din țară și din străinătate.

Programul și traseul Micii Bucle este următorul: 8 septembrie – prezentarea echipelor – Chișinău; 9 septembrie – Etapa 1 – Chișinău – Ungheni; 10 septembrie – Etapa 2 – Iași – Piatra Neamț; 11 septembrie – Etapa 3 – Piatra Neamț – Băile Balvanyos; 12 septembrie – Etapa 4 – Brașov – Ploiești; 13 septembrie – Etapa 5 – Circuit București.

Dan Sofronia

FOTO: Primăria Piatra Neamț