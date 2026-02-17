Energie, mișcare, spirit de competitivitate, Cristiane și slalom, multă zăpadă, aglomerație, râsete, premii și felicitări – cam așa s-ar putea sintetiza atmosfera de la Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România.

La ediția a V- a a Serbărilor Zăpezii, ce are loc în perioada 13- 22 februarie 2026, pe pârtia de la Durău Park, Fischer România este partener important al Cupei Serbările Zăpezii, competiție destinată în principal juniorilor, dar și schiorilor împătimiți de vârste mai înaintate.

Vă invităm la Durău Park, cu mic cu mare, unde fiecare zi este un slalom prin zăpadă, cu bucurii, muzică de calitate și bună dispoziție!

Angela Croitoru