de Croitoru Angela

Energie, mișcare, spirit de competitivitate, Cristiane și slalom, multă zăpadă, aglomerație, râsete, premii și felicitări – cam așa s-ar putea sintetiza atmosfera de la Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România.

La ediția a V- a a Serbărilor Zăpezii, ce are loc în perioada 13- 22 februarie 2026, pe pârtia de la Durău Park, Fischer România este partener important al Cupei Serbările Zăpezii, competiție destinată în principal juniorilor, dar și schiorilor împătimiți de vârste mai înaintate.Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România

Vă invităm la Durău Park, cu mic cu mare, unde fiecare zi este un slalom prin zăpadă, cu bucurii, muzică de calitate și bună dispoziție!Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România

Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
VIDEO-FOTO. Accident la Vânători Neamț. Un copil a fost transportat la spital
Performanță de Aur la Campionatul Național de Tir cu Arcul

