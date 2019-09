Echipa de Liga a III-a Foresta Suceava a reuşit o calificare merituoasă în optimile Cupei României, eliminând formaţia de Liga I (locul 4) Gaz Metan Mediaş. Meciul s-a disputat marţi, 24 septembrie, şi a revenit sucevenilor cu scorul de 2-1 (2-1). Oaspeţii de la Mediaş au deschis scorul prin Buş (8), dar gazdele au întors rezultatul, prin golurile marcate de Drugă (40) şi Martin (43).

Ieri s-au jucat şi meciurile: UT Arad-Dinamo Bucureşti 1-3 (1-1), Flacăra Horezu-Astra Giurgiu 0-2 (0-1), Metalul Buzău-Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0 (1-0), Turris-Oltul Turnu Măgurele-Academica Clinceni 2-3 (0-1), Concordia Chiajna-FC Voluntari 2-3 (1-2) şi U Craiova 1948-Universitatea Cluj 2-3 (2-2, 2-1).

Astăzi, 25 septembrie, sunt programate meciurile: Chindia Târgovişte-Hermannstadt Sibiu (16:00, Digi Sport 1, Look Sport, Telekom Sport 1), CS Făurei-CS Mioveni, Industria Galda-Petrolul Ploieşti, CSM Reşiţa-Universitatea Craiova (18:45, Digi Sport 1, Look Sport, Telekom Sport 1) şi FC Botoşani-CFR Cluj (21:30, Digi Sport 1, Look Sport, Telekom Sport 1).

Ultimele jocuri din 16-imi vor avea loc joi, 26 septembrie: Ripensia Timişoara-Sepsi Sf. Gheorghe, Sănătatea Cluj-Viitorul Constanţa (16:30, Digi Sport 1, Look Sport, Telekom Sport 1), Rapid Bucureşti-Politehnica Iaşi (18:45, Buzău, Digi Sport 1, Look Sport, Telekom Sport 1), Metaloglobus Bucureşti-FCSB (21:30, Digi Sport 1, Look Sport, Telekom Sport 1). (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Foresta Suceava, Politehnica Iaşi)