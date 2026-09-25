Cupa Regelui. Biruința Gherăiești vrea să aducă în Neamț trofeul național la oină

La București, timp de două zile, se vor desfășura câteva manifestări care aduc în prim plan sportul național, oina, din păcate căzut în desuetudine de zeci de ani.

Ele vor fi găzduite, pe data de 26 și 27 septembrie 2026, de arena din cartierul Cotroceni, pe fostul stadion unde juca echipa de fotbal Progresul București. Pentru spectatori, intrarea la întreceri este liberă.

În zilele menționate, în organizarea Federației Române de Oină și sub patronajul Curții Regale au loc două evenimente de referință pentru acest sport: Cupa Regelui și Cupa Reginei, respectiv Cupa Unirii la Oină.

„Evenimentele aduc în inima Capitalei una dintre cele mai autentice expresii ale tradiției sportive românești și propun publicului două zile dedicate performanței, identității și continuității unui sport cu rădăcini adânci în istoria României”, a transmis Federația de Oină.

Sâmbătă, de la ora 11:00, se dispută Cupa Reginei, între CS Hida Sălaj și ACS Galicea Mare Dolj, iar de la ora 12:00, pentru Cupa Regelui, se vor întâlni CSM Râmnicu Sărat și Biruința Gherăești Neamț. Duminică, de la ora 11.00, este programată Cupa Unirii, între selecționatele României și Republicii Moldova.

Un moment spectaculos va marca deschiderea Cupei Regelui și Cupei Reginei. Crescătoria Ambița MMA, va fi prezentă la eveniment cu 150 de porumbei voiajori, care vor fi lansați în deschiderea competițiilor și vor porni apoi în zbor spre casă, în Prahova.

Porumbeii voiajori poartă cu ei o istorie impresionantă. Cu mult înaintea mijloacelor moderne de comunicare, au fost mesageri de încredere, ducând vești și informații pe distanțe mari, inclusiv în vremuri de război. De-a lungul timpului, porumbelul a devenit un simbol al păcii, speranței, fidelității și întoarcerii acasă.

„Oina duce mai departe o altă moștenire păstrată peste generații – tradiția sportului românesc, respectul pentru rădăcini și identitatea noastră culturală. Astfel, zborul celor 150 de porumbei capătă o semnificație aparte: ei se întorc acasă, iar oina ne întoarce, simbolic, la rădăcinile noastre”, se arată pe contul federației.

Dan Sofronia

FOTO Facebook Federația de Oină