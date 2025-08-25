În weekendul ce tocmai s-a încheiat, 23-24 august 2025, pe stadionul comunal din satul Dumbrava, comuna Timișești, a avut loc evenimentul sportiv “Cupa Mușatină”. Organizat de Asociația Sportivă Cetatea Mușatină, cu sprijin financiar de la Primăria și Consiliul Local Timișești și Consiliul Județean Neamț, competiția sportivă de alergare a reunit copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 15 ani, care au alergat, pe distanțe stabilite pe categorii de vârstă.

La final toți participanții au fost răsplătiți, primele trei locuri cu cupe, medalii și diplome, dar fiecare copil a plecat acasă măcar cu o diplomă de participare care să-l încurajeze să facă sport și să se înscrie și la alte competiții.

„Un eveniment plin de energie, emoții și voie bună au transformat Stadionul Comunal Dumbrava din Timișești într-un adevărat loc al prieteniei și al pasiunii pentru sport.

Copii cu vârste între 7 și 15 ani au alergat cu sufletul și au dat dovadă de ambiție, dăruire și fair-play. Toți participanții au fost răsplătiți cu medalii, diplome și premii, iar atmosfera a demonstrat încă o dată că sportul înseamnă sănătate, bucurie și prietenie”, au transmis organizatorii.

Premiile și diplomele de participare au fost acordate de primarul Vasile Mărculeț și de președintele asociației sportive.

Angela Croitoru