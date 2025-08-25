În weekendul ce tocmai s-a încheiat, 23-24 august 2025, pe stadionul comunal din satul Dumbrava, comuna Timișești, a avut loc evenimentul sportiv “Cupa Mușatină”. Organizat de Asociația Sportivă Cetatea Mușatină, cu sprijin financiar de la Primăria și Consiliul Local Timișești și Consiliul Județean Neamț, competiția sportivă de alergare a reunit copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 15 ani, care au alergat, pe distanțe stabilite pe categorii de vârstă.WhatsApp Image 2025 08 25 at 10.41.00

La final toți participanții au fost răsplătiți, primele trei locuri cu cupe, medalii și diplome, dar fiecare copil a plecat acasă măcar cu o diplomă de participare care să-l încurajeze să facă sport și să se înscrie și la alte competiții.WhatsApp Image 2025 08 25 at 10.41.24

„Un eveniment plin de energie, emoții și voie bună au transformat Stadionul Comunal Dumbrava din Timișești într-un adevărat loc al prieteniei și al pasiunii pentru sport.

Copii cu vârste între 7 și 15 ani au alergat cu sufletul și au dat dovadă de ambiție, dăruire și fair-play. Toți participanții au fost răsplătiți cu medalii, diplome și premii, iar atmosfera a demonstrat încă o dată că sportul înseamnă sănătate, bucurie și prietenie”, au transmis organizatorii.WhatsApp Image 2025 08 25 at 10.42.04

Premiile și diplomele de participare au fost acordate de primarul Vasile Mărculeț și de președintele asociației sportive.

Angela Croitoru

Articolul precedentPeste 800 de posturi vacante în Neamț, la finalul verii
ZCH News
ZCH News
https://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.