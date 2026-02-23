Cupa Mărțișorului la șah – competiție pentru elevi, organizată la Vânători-Neamț

Elevii pasionați de șah din județul Neamț sunt invitați să participe la Cupa Mărțișorului, o competiție dedicată copiilor din ciclul primar și gimnazial, care va avea loc pe 28 februarie 2026, la Centrul Socio-Educativ Vânători Neamț.

Evenimentul este organizat de programul Șah în Școală, în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Neamț, și se adresează elevilor înscriși în clasele Pregătitoare – VIII, în anul școlar 2025–2026.

Detalii despre competiție

Turneul se va desfășura în sistem elvețian, pe durata a 5 runde, individual, cu un număr maxim de 70 de participanți. Ritmul de joc este de 5 minute + 3 secunde increment pentru fiecare mutare, începând cu prima mutare. Clasamentele și departajările vor fi stabilite cu ajutorul programului Swiss Manager.

Competiția este structurată pe trei turnee:

-Pregătitoare – clasa a II-a

-Clasele III – IV

-Clasele V – VIII

Programul zilei

09:15 – Confirmarea jucătorilor

09:45 – Ședința tehnică

09:55 – Festivitatea de deschidere

10:00 – Începerea competiției

12:30 – Festivitatea de premiere

Câștigătorii vor fi recompensați cu diplome, cupe și medalii, acordate separat pentru băieți și fete, la fiecare categorie. În situația în care o grupă are mai puțin de 10 participanți, competiția se va desfășura mixt, urmând să fie premiați primii trei clasați.

Participarea este gratuită, iar ultima zi de înscriere este 27 martie 2026.

Pentru informații suplimentare, cei interesați îl pot contacta pe domnul Sebastian Volcinsche la numărul de telefon 0787 810 656.

Cupa Mărțișorului își propune să încurajeze practicarea șahului în rândul copiilor și să promoveze spiritul de competiție, fair-play-ul și dezvoltarea gândirii strategice încă de la vârste fragede. (C.T.S.)