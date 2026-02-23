SPORTACTUALITATEEVENIMENT

Cupa Mărțișorului la șah – competiție pentru elevi, organizată la Vânători-Neamț

admin
de admin

Elevii pasionați de șah din județul Neamț sunt invitați să participe la Cupa Mărțișorului, o competiție dedicată copiilor din ciclul primar și gimnazial, care va avea loc pe 28 februarie 2026, la Centrul Socio-Educativ Vânători Neamț.
Evenimentul este organizat de programul Șah în Școală, în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Neamț, și se adresează elevilor înscriși în clasele Pregătitoare – VIII, în anul școlar 2025–2026.
Detalii despre competiție
Cupa Mărțișorului la șah – competiție pentru elevi, organizată la Vânători-NeamțTurneul se va desfășura în sistem elvețian, pe durata a 5 runde, individual, cu un număr maxim de 70 de participanți. Ritmul de joc este de 5 minute + 3 secunde increment pentru fiecare mutare, începând cu prima mutare. Clasamentele și departajările vor fi stabilite cu ajutorul programului Swiss Manager.

Competiția este structurată pe trei turnee:
-Pregătitoare – clasa a II-a
-Clasele III – IV
-Clasele V – VIII

Programul zilei

09:15 – Confirmarea jucătorilor
09:45 – Ședința tehnică
09:55 – Festivitatea de deschidere
10:00 – Începerea competiției
12:30 – Festivitatea de premiere

Câștigătorii vor fi recompensați cu diplome, cupe și medalii, acordate separat pentru băieți și fete, la fiecare categorie. În situația în care o grupă are mai puțin de 10 participanți, competiția se va desfășura mixt, urmând să fie premiați primii trei clasați.

Participarea este gratuită, iar ultima zi de înscriere este 27 martie 2026.
Pentru informații suplimentare, cei interesați îl pot contacta pe domnul Sebastian Volcinsche la numărul de telefon 0787 810 656.
Cupa Mărțișorului își propune să încurajeze practicarea șahului în rândul copiilor și să promoveze spiritul de competiție, fair-play-ul și dezvoltarea gândirii strategice încă de la vârste fragede. (C.T.S.)

Autor:

admin
admin
Articolul precedent
Serbările Zăpezii – o călătorie de poveste cu Aerodrom Zănești și Aldy Topia
Articolul următor
33 de elevi de la școli de agenți își fac stagiul de practică la IPJ Neamț

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

PNL anunță: Coaliția a agreat pachetul pentru reforma administrației, relansare economică și ajustări la impozitele locale

Ședința Coaliției de guvernare de luni, 23 februarie, s-ar...
EVENIMENT

Și au fost Serbările Zăpezii, ediție de colecție 2026!

O mare de turiști din toate colțurile țării a...
EDUCATIE

33 de elevi de la școli de agenți își fac stagiul de practică la IPJ Neamț

33 de elevi de la Școlile de Agenți de...
EVENIMENT

Serbările Zăpezii – o călătorie de poveste cu Aerodrom Zănești și Aldy Topia

Duminică seara, 22 februarie 2026, s-a scris pe zăpadă...
ADMINISTRAȚIE

Sunetul RO-ALERT se schimbă. Avertizările vor fi diferențiate în funcție de gravitate

Sunetul mesajelor RO-ALERT va fi modificat, iar alertele vor...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale