Primăria comunei Alexandru cel Bun, Consiliul Local și Clubul de șah „Bicazul” organizează cea de-a VII-a ediție a concursului de șah Cupa Alexandru cel Bun. Manifestarea are loc pe 19 iulie, la Școala Generală Vaduri, iar cei interesați se pot înscrie până cel mai târziu la data de 18 iulie, la ora 10:00, în limita locurilor disponibile. Relații suplimentare pot fi obținute la Gheorghe Juncu 0728.882.091 și Sebastian Volcinsche, tel. 0787.810.650.

Competiția debutează la ora 09:00 cu ședința tehnică iar prima rundă are loc peste o oră. Rundele se succed din oră în oră până la 14:00 când are loc o pauză de o oră, iar mai apoi rundele sunt de jumătate de oră. Activitatea se încheie cu festivitatea de premiere. Se acordă premii în bani, de la 250 de lei pentru cel mai tânăr și cel mai în vârstă participant, până la 700 de lei pentru locul I la clasamentul general. Conform regulamentului, în cazul în care un participant are două premii, acestea nu se cumulează ci beneficiază de cel mai mare.

(G. S.)