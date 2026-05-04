Cumperi de la ANAF și primești acasă: livrare prin curier pentru bunurile adjudecate

Lansat recent, site-ul de licitații al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde sunt scoase la vânzare bunuri confiscate (amănunte aici ), atrage tot mai mulți cumpărători. Unii doar răsfoiesc ofertele, alții caută chilipiruri, iar un număr tot mai mare ajung să și achiziționeze produse.

O noutate importantă anunțată de ANAF îi vizează direct pe cei care câștigă licitațiile: bunurile mobile pot fi livrate prin curier, la cererea cumpărătorului. Condiția este ca acesta să suporte costurile de transport. „În situația în care un bun mobil este adjudecat, la solicitarea câștigătorului licitației bunul poate fi trimis prin curier, la adresa indicată de către solicitant, costurile de transmitere fiind în sarcina acestuia”, a transmis instituția.

Interesul pentru platforma https://elicitatii.anaf.ro/ este ridicat. În prima lună de la lansare, au fost înregistrate aproape 5 milioane de vizite. Până la 29 aprilie 2026, ora 16:00, platforma a contabilizat 4.783.929 de vizitatori, dintre care peste 700.000 utilizatori unici și peste 48 de milioane de accesări.

În aceeași perioadă au fost publicate aproximativ 1.300 de licitații, dintre care 86 s-au aflat efectiv în desfășurare. Platforma poate fi consultată și fără cont, însă participarea la licitații este posibilă doar după înregistrarea în Spațiul Privat Virtual.

Bunurile scoase la vânzare provin din executări silite sau din măsuri dispuse în dosare penale, ajungând în proprietatea statului conform legii.