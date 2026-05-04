ECONOMIEACTUALITATE

Cumperi de la ANAF și primești acasă: livrare prin curier pentru bunurile adjudecate

de Sofronia Gabi

Lansat recent, site-ul de licitații al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde sunt scoase la vânzare bunuri confiscate (amănunte aici ), atrage tot mai mulți cumpărători. Unii doar răsfoiesc ofertele, alții caută chilipiruri, iar un număr tot mai mare ajung să și achiziționeze produse.

O noutate importantă anunțată de ANAF îi vizează direct pe cei care câștigă licitațiile: bunurile mobile pot fi livrate prin curier, la cererea cumpărătorului. Condiția este ca acesta să suporte costurile de transport. „În situația în care un bun mobil este adjudecat, la solicitarea câștigătorului licitației bunul poate fi trimis prin curier, la adresa indicată de către solicitant, costurile de transmitere fiind în sarcina acestuia”, a transmis instituția.

Interesul pentru platforma https://elicitatii.anaf.ro/ este ridicat. În prima lună de la lansare, au fost înregistrate aproape 5 milioane de vizite. Până la 29 aprilie 2026, ora 16:00, platforma a contabilizat 4.783.929 de vizitatori, dintre care peste 700.000 utilizatori unici și peste 48 de milioane de accesări.

În aceeași perioadă au fost publicate aproximativ 1.300 de licitații, dintre care 86 s-au aflat efectiv în desfășurare. Platforma poate fi consultată și fără cont, însă participarea la licitații este posibilă doar după înregistrarea în Spațiul Privat Virtual.

Bunurile scoase la vânzare provin din executări silite sau din măsuri dispuse în dosare penale, ajungând în proprietatea statului conform legii.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Bursa generală a locurilor de muncă – primul târg de job-uri din acest an în organizarea AJOFM Neamț
Bursa generală a locurilor de muncă – primul târg de job-uri din acest an în organizarea AJOFM Neamț
Articolul următor
Muniție din Al Doilea Război Mondial descoperită în curtea unui bărbat din Țibucani
Muniție din Al Doilea Război Mondial descoperită în curtea unui bărbat din Țibucani

Ultima ora

ECONOMIE

Costul luptei politice: euro a ajuns aproape de pragul de 5.2 de lei

Când politicienii se ceartă, poporul suferă. Criza politică declanșată...
EDUCATIE

Finală românească la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge. Patru echipe din România, pe primele locuri

Finala competiției FIRST Tech Challenge World Championship s-a disputat, din nou,...
ACTUALITATE

Razii și controale în Neamț. Peste 580 de amenzi și zeci de permise reținute

Polițiștii din județul Neamț au intervenit în ultimele 72...
ACTUALITATE

De ce nici măcar algoritmii nu pot prezice rezultatele din fotbal

Fotbalul e sportul cu cele mai multe date disponibile...
ACTUALITATE

Tânăr rămas fără permis la doar 5 zile după ce l-a obținut. Altul zbura cu 171 km/h prin Neamț

Un tânăr în vârstă de 18 ani din Roznov...

Categorii

ECONOMIE

Costul luptei politice: euro a ajuns aproape de pragul de 5.2 de lei

Când politicienii se ceartă, poporul suferă. Criza politică declanșată...
EDUCATIE

Finală românească la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge. Patru echipe din România, pe primele locuri

Finala competiției FIRST Tech Challenge World Championship s-a disputat, din nou,...
ACTUALITATE

Razii și controale în Neamț. Peste 580 de amenzi și zeci de permise reținute

Polițiștii din județul Neamț au intervenit în ultimele 72...
ACTUALITATE

De ce nici măcar algoritmii nu pot prezice rezultatele din fotbal

Fotbalul e sportul cu cele mai multe date disponibile...
ACTUALITATE

Tânăr rămas fără permis la doar 5 zile după ce l-a obținut. Altul zbura cu 171 km/h prin Neamț

Un tânăr în vârstă de 18 ani din Roznov...
ACTUALITATE

Suceava. Amenzi de 100 000 de lei după controale la balastiere și exploatări de agregate minerale

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au...
ACTUALITATE

Muniție din Al Doilea Război Mondial descoperită în curtea unui bărbat din Țibucani

Un pistol de semnalizare și mai multe cartușe provenite...
ACTUALITATE

Bursa generală a locurilor de muncă – primul târg de job-uri din acest an în organizarea AJOFM Neamț

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț organizează...