Cum vede un judecător CCR declarațiile lui Fritz: „Ciocu’ mic, că acum noi suntem la putere!”

Liderul USR, Dominic Fritz, a ieșit cu o serie de declarații în spațiul public referitoare numirea unora dintre membrii Curții Constituționale a României (CCR). Declarațiile vin în contextul în care, săptămâna aceasta CCR urmează să se pronunțe asupra proiectului privind pensiile speciale ale magistraților și asupra altor 8 sesizări depuse de opoziție referitoare la celelalte măsuri din pachetul doi pe care Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Dominic Fritz a spus, răspunzând unor jurnaliști: “Eu cred că judecătorii de la Curtea Constituțională au ajuns acolo, într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis – nu este un secret, PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizat un candidat și noi chiar am votat acești candidați. Dacă acești judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituțional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat, dacă există o îndoială așa de mare despre baza constituțională pe care acest guvern ia decizii (…) Pe de altă parte, judecătorii Curții Constituționale sunt și ei rezultatul unor decizii politice în România. Modul în care este compusă această instituție ține de propunerile președintelui, ale Camerei Deputaților și ale Senatului. Logica ar fi ca deciziile Guvernului să fie convergente cu cele ale Curții Constituționale în privința Pachetului 2 și a mini-pachetelor subsecvente”.

Judecătorul Alin Ene, membru al CCR, a ieșit cu o reacție virulentă împotriva acestor declarații, pe contul său public de facebook, într-o postare intitulată:

“Ciocu’ mic, că acum noi suntem la putere! – o nouă lecție de democrație originală”.

“Declarațiile recente prin care liderii unui partid din coaliția de guvernare atrag public atenția judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiți de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă și inadmisibilă asupra Curții. Astfel de afirmații, lansate cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unei legi promovate de coaliție – lege marcată de vădite vicii de neconstituționalitate – pun sub semnul întrebării respectul pentru independența justiției și pentru principiile statului de drept”, spune judecătorul Alin Ene.

El amintește și contextul acestor declarații ale lui dominic Fritz, excluderea judecătorilor CCR de la aplicarea noii reforme de modificare a condițiilor de pensionare a magistraților și declarația premierului că “dacă legea privind modificarea statutului magistraților cade la CCR, guvernul poate pleca, nemaiavând legitimitate pentru a promova alte reforme”.

“Dacă toate acestea puteau fi puse pe seama disperării, ca încercări de a securiza o decizie favorabilă pe un act normativ vădit neconstituțional, dar prezentat drept cel mai important scop al acestui guvern, noile declarații spun ceva mai grav.

Faptul că un lider politic al unui partid ce are ca stindard promovarea democrației consideră că votul acordat la numirea a doi judecători CCR înseamnă că „avem doi judecători la CCR” poate fi de înțeles. Democrația și principiile de drept sunt chestiuni complexe și poate dificil de înțeles pentru unii.

Așadar, să crezi, ca lider politic, că judecătorii CCR trebuie să știe că au fost numiți acolo pentru a servi intereselor partidelor care i-au votat poate fi înțeles.

Ceea ce este însă cu adevărat îngrijorător este dorința de a transmite public acest mesaj. Aceasta spune că nu mai există limite, că nici măcar nu ne mai chinuim să păstrăm niște aparențe, să mimăm democrația.

Pare că încercăm din răsputeri să dovedim că retrogradarea democrației din România în 2024 de la Democrație Defectuoasă la Regim Hibrid a fost nedreaptă. Ne dorim să arătăm că noi putem mai mult de atât, că trebuia să fim retrogradați până jos de tot, la Regim Autoritar.

Facem totul pe față, la vedere, oricât de ilegal, imoral, autoritar, despotic ar fi, pentru simplul fapt că putem. Și așa se explică probabil de ce ajungem să ne mirăm ingenuu de indignarea produsă când afirmăm că am dat mită, chiar și de subzistență.

Pentru că acum noi suntem la putere, deci oricine altcineva (inclusiv poporul, care într-o mai mare sau mai mică măsură ne-a votat) ciocu’ mic!”, conchide judecătorul CCR.

Angela Croitoru