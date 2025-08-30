Vara calendaristică se încheie în acest week-end, iar de săptămâna viitoare vine toamna. Meteorologii dau asigurări că va fi cald, dar în ultima zi a lui Gustar este foarte probabil să vină ceva precipitații. Sâmbătă, 30 august, va fi timp frumos și plăcut din punct de vedere termic. Sunt așteptate maxime diurne în jurul valorii de 28 de grade, iar soarele va fi la putere. Comparativ cu intervalele precedente, temperaturile nocturne vor fi mai blânde și mercurul din termometre nu coboară sub 17 grade. Duminică, 31 august, va fi mai sensibil rece și în a doua parte a zilei se pot înregistra precipitații.

„Deși valorile termice vor fi în scădere față de ziua anterioară în regiunile vestice, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară în Oltenia și în sud-vestul Munteniei. Vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică, respectiv înnorări temporar accentuate, local averse și descărcări electrice în Banat și Crișana, iar noaptea și în Oltenia, vestul și sud-vestul Transilvaniei și posibil în vestul Munteniei. Izolat vor fi cantități de apă mai însemnate (peste 15…20 l/mp) și condiții de grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil spre mai mult senin în cursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în Moldova și la munte, dar de scurtă durată pe alocuri și asociat averselor”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

În Piatra Neamț nu vor fi mai mult de 28 de grade, iar minima nocturnă va fi de 18 grade. Săptămâna viitoare, în prima săptămână din septembrie, se anunță vreme caldă și frumoasă. Temperaturile diurne ajung la 27, cel mult 29 de grade, iar minimele nocturne nu coboară mai jos de 17 grade.

(G. S.)