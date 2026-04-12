Cum sunt compensați cei care lucrează în perioada sărbătorilor pascale

În minivacanța de patru zile de Paște nu toți oamenii muncii sunt liberi, iar în anumite sectoare se lucrează. Personalul din unitățile sanitare, alimentație publică precum și alte domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, lucrează în cele patru zile libere din perioada 10 – 13 aprilie. Conform Codului Muncii cei care trebuie să presteze activitate pe perioada zilelor libere legale au dreptul la compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. În cazul în care nu poate fi acordată această compensație, salariații beneficiază de un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate.

Următoarea minivacanță este pe 1 mai, Ziua Muncii, liberă prin lege. Cum anul acesta 1 mai este într-o zi de vineri, va fi o minivacanță de trei zile pentru că se leagă de week-end, 2 și 3 mai, sâmbătă și duminică. Până la finalul lunii viitoare mai este o altă minivacanță de trei zile în perioada 30 mai – 1 iunie. 30 și 31 mai sunt în week-end, iar în 2026 Ziua Copilului când se marchează și a doua zi de Rusalii este luni (amănunte aici ).