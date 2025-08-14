Comitetul Național pentru Situații de Urgență a votat joi, 14 august, Hotărârea cu numărul 26 criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundațiile din 27 și 28 iulie anul acesta din județele Neamț și Suceava.

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a explicat cum se acordă aceste despăgubiri:

„A fost dată prima tranşă de sprijin financiar de urgenţă celor care au fost afectaţi de inundaţiile din Neamţ şi Suceava, localitatea Broşteni. S-au făcut evaluările de către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, la care au participat experţii, pentru evaluarea pagubelor asupra locuinţelor şi a anexelor locuinţelor respective. Au participat toate instituţiile şi s-au făcut evaluările luând în considerare sumele recomandate de ASF, care există în registrele ASF, în registrele Ministerului Finanţelor, au fost comparate inclusiv cu sumele pe tranzacţii pe locuinţe din zonele respective, ca să se stabilească exact suma care va fi despăgubită pentru fiecare persoană sau familie afectată. Totodată, a lucrat un grup de lucru interministerial pe criteriile de acordare a despăgubirilor. S-au luat unele criterii care vor fi folosite nu numai acum, şi în viitor, când despăgubim în urma unor inundaţii sau dezastre”, a spus Arafat, citat de News.ro.

Hotărârea care prevede criteriile după care vor lucra autorităţile judeţene şi locale va fi urmată de o hotărâre de guvern pentru alocarea fondurilor necesare. Fondurile vor fi date fie CJ Neamț și Suceava, fie primăriilor din localitățile afectate: Borca și Farcașa – în Neamț, Broșteni -în Suceava.

Prima categorie de despăgubiți o reprezintă cei care deţin autorizaţie de construire sau cărora nu le trebuie această autorizație, în condiţiile în care multe case au fost ridicate înainte să apară legislaţia în domeniu, şi care au şi asigurare. Dacă suma stabilită de comitetul judeţean este mai mare decât cea dată de asigurator, se va plăti 90% din diferenţă, ca sprijin suplimentar. Raed Arafat a explicat că procedura de despăgubire poate dura mai mult, astfel încât s-a luat decizia ca sinistrații să primească “un avans de 30% din suma stabilită de comitetul judeţean, ca să poată începe lucrări de reparaţii, de reconstrucţie, etc., după care, în momentul în care primesc despăgubirea, se va face calculaţia şi se va stabili dacă persoana va da ceva înapoi sau dacă va primi înapoi mai mulţi bani din partea guvernului, astfel încât să respectăm cele 90% din diferenţa între ce despăgubăşte asigurarea şi ce avem în evaluarea comitetului de evaluare”.

O a doua situaţie este a celor care au autorizaţie de construcţie, dar nu deţin asigurare, iar în acest caz, suma de despăgubire va fi 70% din valoarea stabilită de comitetul de evaluare. „Deci ei nu au asigurare, este suma care este stabilită de comitetul de evaluare şi atunci vor primi 70% din suma respectivă. Şi acest semnal se dă astfel încât oamenii să respecte legislaţia şi să se asigure. Pentru că este imposibil în continuare să fie despăgubiri fără să fie respectată legea pe asigurări. Revin şi spun că asigurarea de bază asigură una din două sume după categoria casei – fie 10.000 de euro, fie 20.000 de euro. Deci dacă eşti asigurat, primeşti această sumă şi acest lucru trebuie să se întâmple, pentru că este prevăzut în lege, deci trebuie respectată legea în final”, a spus șeful DSU.

În situaţia în care proprietarul nu are nici autorizaţie de construire, şi nici asigurare, suma de despăgubire va fi de 50% din suma stabilită de Comitetul de evaluare judeţean. „Mai există cazuri în care nu au autorizaţie, dar s-au asigurat. Pentru cei care nu au autorizaţie, dar s-au asigurat, o să se ia suma care se plăteşte de la asigurări şi se va plăti 70% din diferenţa între suma plătită de asigurator şi suma evaluată de către Comitetele de evaluare. Deci cam astea sunt criteriile”, a spus Raed Arafat.

Hotărârea de Guvern pentru alocarea fondurilor urmează să fie dată în cursul săptămânii viitoare (18 – 22 august). „Îndemnul nostru, la nivelul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi al premierului, este clar: să regleze situaţia cu autorizaţiile cei care trebuie să aibă autorizaţie, nu vorbim de cei care sunt scutiţi de autorizaţie şi în al doilea rând să se asigure, pentru că este cea mai bună soluţie pentru garantarea despăgubirii în situaţiile de dezastre. Şi o a treia recomandare pe care o dau celor care reconstruiesc, mai ales că sunt un număr de case luate de ape, care nu mai există deloc, reconstrucţia să se facă în zone sigure”, a precizat Arafat. El a punctat faptul că de acest lucru trebuie să se îngrijească primăriile, ca reconstrucţia caselor să se facă în zone sigure, şi nu în albia râului, astfel încât aceste situații să nu se mai repete.

Criteriile stabilite acum vor sta la baza despăgubirilor ce se vor acorda pe viitor și în cazul unor inundații sau altfel de dezastre în alte zone ale țării.

Angela Croitoru