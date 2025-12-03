Cum să rămâi fără 5 kilograme de trufe chiar dacă ai autorizație de recoltare

Trei tineri din județul Bacău, care au venit în Neamț pentru a culege trufe, au rămas fără ciupercile valoroase chiar dacă aveau documente legale pentru a recolta. Aceștia au fost opriți în trafic, la un control de rutină al polițiștilor rutieri, dar au pierdut ciupercile pentru că le lipsea avizul de transport. S-a întâmplat pe 2 decembrie, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Crăcăoani au efectuat un control în zona localității Magazia. „În timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza satului Magazia, au identificat un autoturism marca Dacia cu nr de înmatriculare BC 06 WWD, la volanul căruia se afla un bărbat de 38 de ani, din județul Bacău”, conform Inspectoratului de poliție Județean Neamț.

În mașină se mai aflau doi tineri, de 29, respectiv 30 de ani, din județul Bacău, cu 6 câini special antrenați pentru detecția trufelor. Cei trei au prezentat polițiștilor autorizațiile de recoltare, cantitatea de trufe, fără a deține aviz de transport. „Cantitatea de totală de 5,164 grame de trufe a fost reținută în vederea confiscării, fiind predată în custodia Ocolului Silvic Văratec”, mai arată sursa citată.

FOTO: IPJ Neamț

(G. S.)