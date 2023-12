In contextul in care tehnologia a evoluat foarte mult, cumparaturile online au devenit o normalitate. Asa se face ca majoritatea persoanelor prefera astazi sa cumpere de pe internet o buna parte din lucrurile de care au nevoie.

Daca in trecut, plata cu cardul putea parea o provocare, astazi este ceva foarte simplu de realizat. Cu toate acestea, data fiind popularitatea platilor online, riscurile sunt mai multe si mai mari precum niciodata.

Exista o multime de pericole in mediul online, asa ca trebuie sa fii foarte atent atunci cand efectuezi plati cu cardul bancar.

Prin urmare, in randurile urmatoare am decis sa iti oferim mai multe recomandari pentru a face plati in siguranta cu cardul bancar.

Iata care sunt sfaturile noastre.

Nu plati pe orice site

Inainte de toate, afla ca exista o multime de clone a site-urilor cu care cel mai probabil te-ai familiarizat.

Hackerii folosesc acelasi design, determinandu-te sa crezi ca te afli pe site-ul original, iar daca vei incerca sa faci o plata, atunci datele cardului tau vor fi furate pentru a fi folosite mai apoi in scopuri rau intentionate.

Prin urmare, atunci cand urmeaza sa faci o plata pe internet, asigura-te ca te afli pe un site de incredere si nu pe o clona. Cel mai adesea, este suficient sa verifici adresa web a site-ului pe care il accesezi.

Site-urile trebuie sa fie securizate

Un alt mod sigur pentru a-ti garanta siguranta ori de cate ori faci plati in mediul online este verificarea adresei site-ului web.

Asa cum ti-am recomandat anterior, acest detaliu iti poate oferi o multime de informatii despre site-ul pe care urmeaza sa il accesezi.

Mai precis, nu este suficient sa te asiguri ca adresa apartine magazinului de la care vrei sa cumperi, deoarece poate fi un nume foarte asemanator cu cel original, iar astfel nu vei sesiza diferenta.

Link-ul site-ului unde urmeaza sa faci plata online trebuie sa inceapa cu „https”. Acel „s” face trimitere la „securizat”, ceea ce inseamna ca plata poate fi facuta in siguranta.

Mai apoi, in bara browserului web ar trebui sa apara un lacatel verde, detaliu care iti transmite, de asemenea, ca te afli pe un site sigur.

Nu plati pe site-uri dubioase

Dupa cum probabil stii deja, internetul este plin cu site-uri care mai de care mai dubioase. Prin urmare, este important sa te feresti de ele.

Persoanele rau intentionate si-au dezvoltat in mod uimitor tentativele de furt a datelor, asa ca poate fi o adevarata provocare sa eviti capcanele folosite de ei.

Totusi, o strategie eficienta implica efectuarea platilor doar pe site-urile foarte sigure, pe care le cunosti deja.

De exemplu, daca esti in cautare de pacanele online cu cardul, atunci ai putea merge la sigur alegand unul dintre cele mai cunoscute cazinouri din Romania. In acest fel, vei evita riscurile si, cel mai probabil, vei reusi sa efectuezi plata fara prea multe emotii.

Nu oferi datele cardului

Niciodata sa nu oferi datele cardului tau bancar, daca iti vor fi cerute de cine stie ce persoana. Sunt tot mai multe persoane rau-intentionate care iti vor solicita datele cardului bancar pe retelele de socializare, folosind fel si fel de pretexte.

De asemenea, exista persoane care isi creeaza conturi false, asa ca daca un prieten sau o ruda iti va cere datele cardului bancar, trebuie ca mai intai sa te asiguri ca discuti, intr-adevar, cu persoana respectiva.

Totusi, trebuie sa precizam ca nu exista un motiv intemeiat pentru ca o persoana sa iti solicite aceste date, asa ca ai toate motivele pentru a fi reticent.

Anuleaza cardul bancar

In final, in cazul in care nu ai reusit sa iti protejezi suficient de mult datele cardului bancar, iar acestea au ajuns la o persoana rau intentionata, tot ce trebuie sa faci este sa anulezi cardul in secunda imediat urmatoare.

In mod obisnuit, vei putea face asta din aplicatia pe care banca ti-o pune la dispozitie pentru administrarea contului bancar. Daca nu ai o astfel de optiune, atunci ar trebui sa suni la banca pentru a le solicita anularea cardului.

Cu cat anulezi cardul mai rapid, cu atat mai mici vor fi sansele ca hackerii sa intre in posesia banilor tai, de aceea trebuie sa fii vigilent. De asemenea, recuperarea banilor va fi mai usor de realizat atat timp cat iei masurile necesare la timp.

Acesta a fost articolul nostru despre cum poti face plati in siguranta cu cardul. Speram ca ti-a fost de ajutor si mai ales ca vei pune in practica toate recomandarile noastre.

In final, nu uita ca este foarte benefic sa fii preventiv si suspicios ori de cate ori efectuezi plati pe internet, iar daca vei face asta, atunci cel mai probabil ca nu vei fi pus niciodata in situatii delicate, iar platile online vor fi realizate fara emotii.