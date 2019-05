Acasa este locul in care ne simtim cel mai bine, in care toate sentimentele placute se amplifica, in care ne regasim si avem linistea necesara. Mediul in care traim favorizeaza intotdeauna senzatiile pozitive, iar ambianta din jurul nostru contribuie semnificativ la starile de bine. Toate efectele speciale create sunt stimuli pentru starile noastre. Uneori, lucrurile pe care le consideram nesemnificative sunt de fapt esentiale pentru a construi in propria locuinta un spatiu cu efecte speciale. Ce spui de cateva covoare moderne, care sa se imbine armonios cu restul obiectelor din casa?

Nu a spus nimeni ca alegerea unui covor este o alegere usoara. Indiferent ca vorbim despre living, dormitor, bucatarie sau hol, pentru a face o alegere potrivita trebuie sa tinem cont de anumite aspecte.

In primul rand se ia in calcul spatiul in care va fi asezat, asa incat sa fie in concordanta cu ambientul. Este important ca intreg covorul sa fie vizibil in intregime, pentru a nu avea un aspect fragmentat.

Stilul incaperii este un alt aspect prioritar. Spre exemplu, stilul modern se remarca prin simplitate, prin abordarea unor culori neutre si fara indoiala, prin eleganta. Toate obiectele sunt alese cu grija, fabricate din cele mai superioare materiale si care reflecta o anumita asimetrie. Datorita simplitatii, efectele speciale se pot crea foarte usor cu ajutorul unor covoare de lux, care sa fie la fel de elegante ca celelalte obiecte din casa, dar care sa aiba culori vii.

De exemplu, in spatiile incapatoare, in care predomina obiecte de mobilier in culori neutre (alb, gri, bej), se potrivesc cel mai bine covoare pentru living moderne in culori accentuate.

Covoarele lucrate manual, realizate din materiale de inalta calitate, au un design deosebit. Combinatiile de culori, designul, textura si forma covorului, toate imbinate, transforma complet atmosfera din incapere. Si toate reprezinta aspecte care trebuie luate in considerare atunci cand vine vorba de achizitionarea unui covor, fie ca este unul pentru living, pentru dormitor sau alta incapere din locuinta.

Culorile au de cele mai multe ori legatura cu starea noastra de spirit sau o pot influenta. Albastrul, culorile pale sau galbenul deschis favorizează calmul si relaxarea, in timp ce rosul sau violetul au efect stimulator, nelinistitor.

Forma se stabileste in functie de spatiul disponibil si de designul celorlalte obiecte din camera. Estetic vorbind, un covor oval si o masa patrata sau dreptunghiulara nu se imbina mai deloc. Totusi, un covor oval sau rotund va atrage intoteauna atentia. Cele dreptunghiulare creeaza un efect de alungire a spatiului, motiv pentru care se potrivesc cel mai bine in dormitoare sau in alte spatii mici.

Prin urmare, cel mai potrivit covor pentru o incapere mica este unul dreptunghiular, modern, cu imprimeuri simple si culori pastelate. Iar pentru o incapere intunecoasa cel mai bine se potriveste un covor deschis la culoare, asa incat sa fie in contrast si sa se creeze un efect special.

Covoarele pot transforma radical aspectul unei locuinte. Un covor in culori vii reda aspectul mohorat al unei incaperi intunecoase. Unul in culori accentuate creeaza efect intr-un spatiu in care predomina nonculorile. Aceste obiecte decorative transforma casa intr-un loc al emotiei, intr-un loc armonios, familiar si placut.

IdaShop si-a propus sa vina in ajutorul tau, oferindu-ti o gama larga de covoare moderne, de lux, potrivite pentru orice stil al casei tale, de cea mai inalta calitate, majoritatea fiind lucrate manual, din pasiune si pentru pasiune. Combinatiile de culori, de stiluri, designul si textura sunt cateva dintre principalele caracteristici care redau covoarelor o personalitate proprie.