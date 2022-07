Extremele evaluării naționale din acest an în Neamț arată că trei elevi au obținut 10 și un elev a primit 1. În ultima situație este un absolvent al Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț, care practic a fost prezent la cele două probe, dar în afară de a-și trece numele în casetă, nu a mai scris nimic. Totuși, a terminat gimnaziul cu media 6,97 și are șanse să intre la un liceu, chiar dacă are 2,19 – cea mai mică medie de admitere din județ. Șansele lui țin de faptul că sunt mai multe locuri la licee decât numărul absolvenților (3.920) care au susținut evaluarea națională, dar depinde și de câte opțiuni va completa în fișă.

În partea de jos a ierarhiei de admitere sunt 533 de elevi care vor intra la licee deși nu au nici măcar media 5, absolvenți de rural și urban deopotrivă.

În topul ierarhiei mediilor de admitere la liceu nu este nici un elev de 10. Primul clasat este Davide Christian Ploscaru, de la Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț, care a obținut 10 la evaluare națională și va intra în admitere cu 9,99. El este urmat de absolventul cu 10 la evaluare națională de la Colegiul Național „Roman Vodă” și care are tot media 9,99 la admitere și de cel de-al treilea elev de 10 la evaluare din acest an, Matei Alexandru Sturzu de la Colegiul Național „Petru Rareș”, cu media de admitere 9,98.

Între primii 80 clasați sunt și câțiva absolvenți de școli din mediul rural: primul este elev de la Școla Gimnazială Vaduri (comuna Alexandru cel Bun) și care cu media 9,95 ocupă locul 7, urmat de un elev de la Școala Gimnazială „Nicolae Grigorescu” Agapia – pe locul 14 cu media 9,92, de un elev de la Școala Profesională Adjudeni – locul 23 cu media 9,87, de un elev de la Școala Profesională Tămășeni – locul 58 cu media 9,79, încă un elev de la Agapia – locul 61 cu media 9,78, un absolvent al Școlii Gimnaziale Urecheni – locul 73 cu media 9,76 și un absolvent al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Săvinescu” Crăcăoani – locul 79 cu media 9,74.

C.I.