Cum ne protejăm anvelopele în timpul sezonului estival

Vara este anotimpul în care mașinile sunt solicitate mai mult ca oricând. Temperaturile ridicate, drumurile aglomerate și vacanțele lungi pun la încercare nu doar motorul și sistemul de răcire, ci și anvelopele, singurul punct de contact dintre vehicul și carosabil. De modul în care sunt întreținute acestea depinde în mare măsură siguranța călătoriilor dumneavoastră. Din păcate, mulți șoferi ignoră aspectele esențiale legate de pneuri, considerând că sunt piese consumabile care pot fi înlocuite la nevoie. În realitate, câteva măsuri simple de întreținere pot prelungi durata de viață a anvelopelor și vă pot scuti de cheltuieli sau riscuri neprevăzute.

Primul aspect care trebuie verificat în mod regulat este presiunea din anvelope. Vara, temperaturile ridicate fac ca aerul din interiorul pneului să se dilate, ceea ce duce la creșterea presiunii. În același timp, drumurile fierbinți solicită cauciucul și îl fac mai predispus la uzură sau chiar la explozie. O presiune prea mare scade suprafața de contact cu asfaltul și duce la uzura centrală a benzii de rulare. În schimb, o presiune prea mică face ca pneul să se încingă excesiv, crescând rezistența la rulare și consumul de carburant. Este recomandat să verificați presiunea cel puțin o dată pe lună și înaintea fiecărei călătorii lungi, respectând valorile indicate de producător.

Un alt element de bază îl constituie verificarea vizuală a pneurilor. Vara, drumurile pot ascunde numeroase pericole: pietre ascuțite, resturi metalice sau gropi. O simplă inspecție poate evidenția tăieturi, crăpături sau obiecte înfipte în cauciuc, care ar putea provoca o pană pe neașteptate. Dacă observați astfel de probleme, este indicat să vă adresați unui service înainte de a continua călătoria. Tot în categoria verificărilor intră și adâncimea profilului. Chiar dacă legea prevede o limită minimă, pentru siguranța dumneavoastră este mai bine să schimbați pneurile înainte ca acestea să ajungă la limita legală, mai ales în sezonul ploios.

Rotirea anvelopelor este o altă practică benefică pentru prelungirea duratei de viață. Deoarece roțile de pe puntea față se uzează diferit față de cele din spate, mutarea lor periodică ajută la o uzură uniformă. În general, se recomandă rotirea la fiecare 8.000–10.000 km, dar acest interval poate varia în funcție de stilul de condus și de tipul de vehicul.

Supraincărcarea mașinii este o greșeală frecventă în timpul verii, mai ales atunci când plecați în concediu cu familia. Bagajele voluminoase, echipamentele sportive și alte obiecte cresc greutatea totală a vehiculului și solicită excesiv anvelopele. O încărcare peste limita admisă nu doar că duce la uzură prematură, dar poate provoca și explozia pneurilor în mers. De aceea, este important să respectați masa maximă admisă și să distribuiți uniform greutatea în portbagaj.

Stilul de condus joacă, la rândul său, un rol esențial. Vara, tentația de a conduce mai sportiv este mare, însă accelerațiile bruște, frânările violente și virajele luate cu viteză afectează rapid anvelopele. În plus, asfaltul încins amplifică efectele acestor manevre. O conduită preventivă, cu accelerări line și menținerea unei viteze constante, nu doar că protejează pneurile, dar reduce și consumul de carburant.

Îngrijirea anvelopelor presupune și curățarea lor periodică. Pe drumurile de vară se adună praf, nisip și substanțe chimice precum uleiuri sau combustibil scurs. Acestea pot ataca cauciucul și îl pot degrada în timp. O simplă spălare cu apă și detergent neutru ajută la eliminarea acestor reziduuri și prelungește durata de viață a pneurilor.

Nu trebuie să uitați nici de factorul soare. Radiațiile ultraviolete afectează cauciucul, făcându-l mai rigid și mai predispus la crăpături. Dacă mașina este parcată mult timp în aer liber, este recomandat să o lăsați la umbră sau să folosiți huse speciale pentru roți.

În final, nu neglijați roata de rezervă sau kitul de pană. În multe cazuri, șoferii verifică doar pneurile de pe mașină, dar uită complet de cea de rezervă. Dacă aceasta nu este verificată periodic, există riscul să fie inutilizabilă exact atunci când aveți nevoie de ea.

Toate aceste măsuri sunt simple și nu necesită investiții mari, dar efectele lor asupra siguranței și bugetului sunt semnificative. Vara, când drumurile sunt mai aglomerate și riscurile mai mari, anvelopele bine întreținute fac diferența între o călătorie plăcută și o experiență neplăcută.

