Cum îți dai seama că hrana actuală nu este potrivită pentru pisica ta

Alegerea hranei pentru pisici nu mai este de mult o decizie banală. În ultimii ani, studiile din nutriția veterinară au arătat clar că alimentația influențează direct sănătatea digestivă, nivelul de energie, imunitatea și chiar speranța de viață a pisicii. Cu toate acestea, mulți proprietari continuă să folosească aceeași hrană fără să observe semnele subtile că aceasta nu este potrivită.

Iată principalele indicii care ar trebui să te pună pe gânduri.

Probleme digestive frecvente

Unul dintre cele mai clare semnale este legat de digestie. Dacă pisica ta are:

diaree sau scaune moi frecvente

constipație

flatulență excesivă

vărsături recurente

…este foarte posibil ca hrana să nu fie bine tolerată. Aceste simptome pot indica ingrediente de slabă calitate sau o formulă nepotrivită pentru sistemul digestiv al pisicii.

Blană ternă și cădere excesivă a părului

Blana este un indicator direct al stării de sănătate. O dietă dezechilibrată poate duce la blană lipsită de strălucire, mătreață, năpârlire excesivă.

Acest lucru apare adesea atunci când hrana nu conține suficiente proteine de calitate sau acizi grași esențiali (Omega-3 și Omega-6).

Lipsa energiei sau schimbări de comportament

Pisicile sunt animale active și curioase. Dacă observi că doarme mult mai mult decât de obicei, nu mai este interesată de joacă, pare apatică, ar putea fi vorba despre o alimentație care nu îi oferă nutrienții necesari.

Probleme de greutate

Hrana nepotrivită afectează rapid greutatea: creștere în greutate (obezitate) sau scădere inexplicabilă în greutate.

Formulele bogate în carbohidrați sau sărace în proteine sunt frecvent asociate cu aceste probleme, mai ales în cazul pisicilor sterilizate sau sedentare.

Consumul excesiv de apă

Pisicile, prin natura lor, nu beau foarte multă apă. Dacă observi că mica felina merge des la bolul de apă sau urinează mai frecvent poate fi un semn că hrana uscată nu îi oferă hidratarea necesară sau că există un dezechilibru nutrițional.

Refuzul hranei sau apetit fluctuant

Pisicile pot fi pretențioase, dar un refuz constant al hranei nu trebuie ignorat. Acesta poate indica:

gust neplăcut sau ingrediente de slabă calitate

intoleranțe alimentare

lipsa atractivității nutriționale

Probleme dermatologice sau alergii

Mâncărimile, iritațiile sau rănile apărute frecvent pot avea legătură directă cu alimentația. Unele ingrediente (precum cerealele sau anumite proteine) pot declanșa reacții alergice.

Miros neplăcut persistent (respirație sau litieră)

Un miros puternic al respirației sau al scaunului poate indica digestie ineficientă, ingrediente greu de procesat, dezechilibre în flora intestinală.

Ce ar trebui să faci dacă observi aceste semne

Primul pas este să nu ignori simptomele. Recomandările specialiștilor sunt clare:

verifică eticheta hranei (procent de proteină, sursa ingredientelor)

evită schimbările bruște de dietă

introdu treptat o hrană de calitate superioară

consultă medicul veterinar dacă simptomele persistă

Hrana potrivită pentru pisica ta nu este doar o chestiune de preferință, ci una de sănătate pe termen lung. Semnele că alimentația actuală nu este adecvată sunt, de cele mai multe ori, vizibile – trebuie doar să știi la ce să fii atent. O dietă corectă înseamnă o pisică activă, cu blană sănătoasă și o viață mai lungă. Dacă observi oricare dintre semnele de mai sus, este momentul să reevaluezi ceea ce îi pui zilnic în bol.

