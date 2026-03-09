Cum interpretezi corect tabelul de plăți al unui slot online

Cu cât ești mai informat, cu atât șansele să ai o experiență mai plăcută și mai realistă sunt mai mari. Din acest motiv, citirea tabelului de plăți când joci sloturi online este recomandată. De aici vei afla detalii cheie despre modul în care funcționează jocul respectiv, simbolurile disponibile, combinațiile câștigătoare, dar și despre funcțiile speciale. Experiența de joc poate fi îmbunătățită considerabil și poți lua decizii mai informat în momentul în care mizezi.

Cunoscut și sub denumirea de Paytable, tabelul de plăți este o secțiune obligatorie pe care fiecare slot online o are. Aici sunt prezentate informații esențiale pentru a înțelege mai bine cum se calculează câștigurile la sloturi online. Accesarea tabelului de plăți diferă de la un slot la altul, dar, de cele mai multe ori, se prezintă sub una dintre următoarele moduri:

pictogramă cu litera i (de la info)

pictogramă cu semnul întrebării

pictogramă cu o roată dințată

pictogramă cu trei liniuțe verticale

Pentru a înțelege mai bine cum să ajungi la tabelul de plăți la sloturi online, o să dăm exemplul jocului Coin Volcano de pe Swiper Casino. Pașii sunt următorii:

Pentru a deschide tabelul de plăți este necesar să apăsăm pe pictograma cu trei liniuțe verticale. Ni se va deschide o fereastră în care vom vedea Regulile și modul în care sunt făcute plățile. Putem scrola în cele 10 tabele de informații pentru a afla tot ce este important despre simbolurile și combinațiile câștigătoare. Pentru o structură diferită a informațiilor, putem apăsa pe Reguli Uzuale în așa fel încât să vedem mai clar tot ce trebuie să știm.

Interpretarea informațiilor disponibile în tabelul de plăți

De cele mai multe ori, vei fi interesat să afli valoarea simbolurilor. La cele mai multe jocuri de păcănele din cazinourile online, simbolurile cu valoare scăzută sunt cele care prezintă cărți de joc, cum ar fi 10, J, Q, K și A. Acestea oferă câștiguri mici sau deloc și apar frecvent. În schimb, simbolurile cu valoare ridicată sunt unele tematice. Aproape întotdeauna au legătură cu povestea slotului respectiv.

Spre exemplu, simbolul Dracula va plăti mereu bine într-un slot inspirat din legendarul conte. Aceste simboluri apar mai rar, dar oferă câștiguri mai consistente. În același timp, pentru fiecare tip, din tabelul de plăți vei vedea și valoarea câștigurilor în funcție de numărul de apariții necesare pentru a alcătui o combinație câștigătoare. De cele mai multe ori, va trebui să ai 3, 4 sau 5 simboluri care să alcătuiască aceste linii câștigătoare.

Tot din tabelul de plăți vei vedea informații despre liniile de plată și modalitățile de câștig. Astfel, pot fi următoarele:

linii fixe – nu pot fi modificate și sunt active toate la fiecare rotire

linii ajustabile – jucătorul poate alege câte linii dorește să activeze

modalități multiple de câștig – spre exemplu, sloturile Megaways oferă câștiguri pentru orice combinație de simboluri identice pe role adiacente, fără să țină cont de poziția pe verticală

Tabelul de plăți este indicat și de citit și pentru a afla informații despre simbolurile speciale, Wild și Scatter, dar și despre modul în care rundele bonus sunt activate. Tot de aici vei afla și informații despre RTP – rata de returnare către jucători, dar și despre volatilitate – adică frecvența cu care sunt efectuate plățile.

În aceste condiții, pentru a fi un jucător cât mai informat, citirea tabelului de plăți de la sloturi online reprezintă un element pe care nu ar fi bine să îl neglijezi. În funcție de informațiile găsite aici, în unele situații îți vei putea ajusta inclusiv stilul de pariere.

