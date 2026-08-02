Cum ar putea ANAF verifica societățile care scot profitul din România

Statul începe să se uite mai atent la profiturile care se fac în România, dar ajung să fie raportate în altă parte. Tema este sensibilă, pentru că tranzacțiile intra-grup sunt normale într-o economie integrată. Problema apare când ele devin mecanism de reducere artificială a profitului impozabil în țară.
Prețurile de transfer nu sunt un subiect spectaculos pentru public. Nu au imaginea unei taxe noi și nu intră ușor în dezbateri televizate. Totuși, ele pot decide unde se impozitează profitul unei companii care lucrează într-un grup multinațional. Adică: scoaterea profitului din țară.
În ultimul an, ANAF a verificat 152 de contribuabili selectați pe baza analizei de risc. Au fost vizate companii cu tranzacții intra-grup mari, pierderi recurente sau profitabilitate mult sub nivelul firmelor comparabile. Rezultatul anunțat: obligații fiscale suplimentare de aproximativ 655 milioane lei.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a pus problema direct. „Acolo unde profitul realizat în România este diminuat artificial, statul are obligația să acționeze.” Aceasta este teza materialului: nu atac împotriva capitalului străin, ci apărarea bazei de impozitare.
Materialul complet scris de Laurențiu Popa îl puteți citi pe site-ul businessedge.ro.