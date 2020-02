Cum alegi asigurarea care ti se potriveste? 4 sfaturi esentiale

Industria asigurarilor s-a dezvoltat considerabil in multe tari, mai ales in cele din vestul Europei. Unul dintre factorii care au favorizat aceasta dezvoltare a fost constientizarea publicului cu privire la importanta asigurarilor si rolul acestora in viata de zi. Drept urmare, oamenii au inceput sa acorde tot mai multa atentie produselor de asigurare, intelegand, totodata, beneficiile si serviciile oferite de acestea.

Fiind o piata diversificata, multe companii pun la dispozitia clientilor lor o paleta larga de produse si servicii de asigurare, adaptandu-se constant cererii si nevoii asiguratilor lor.

Iata ce trebuie sa faci pentru a alege o asigurare potrivita

Inainte de a alege un anumit tip de asigurare, trebuie sa te asiguri ca aceasta este potrivita nevoii tale de acoperire. Aceste sfaturi sunt extrem de utile, indiferent de tipul de asigurare pe care o cauti, fie ca este vorba de una medicala pentru calatorii in strainatate, fie una de tip CASCO sau una facultativa pentru locuinta ta, despre care poti afla de aici mai multe detalii.

Stabileste-ti principalele nevoi de asigurare

Indiferent de tipul de asigurare, primul lucru pe care trebuie sa il faci înainte de a alege o asigurare este sa-ti prioritizezi necesitățile. In acest fel, iti va fi mult mai usor sa intelegi asigurarea de care ai nevoie si sa alegi in consecinta. De asemenea, aceasta este modalitatea prin care vei obtine beneficiul maxim din produsul de asigurare ales.

Selecteaza si personalizeaza tipul de asigurare

Exista companii de asigurare care iti permit sa alegi acoperiri si beneficii complementare, dar care nu sunt neaparat incluse in polita de asigurare la care te gandesti. Desigur, ele vin si cu un cost suplimentar. Cu toate acestea, un astfel de sistem iti permite sa optezi pentru un pachet complet, care sa se potriveasca cat mai bine nevoilor tale de asigurare. Prin urmare, dupa ce ai ales produsul de asigurare dorit, personalizeaza-l pentru a fi sigur ca iti acopera chiar si riscurile la care nu te-ai gandit.

Este important sa optezi pentru acoperirile pe care le consideri necesare, sa fii deschis si catre alte acoperiri, la fel de importante, dar la care poate ca nici nu te-ai gandit ca s-ar putea sa ai nevoie.

Compara produsele asiguratorilor

Avand la dispozitie un numar mare de furnizori de servicii de asigurare, inseamna ca ai mai multe optiuni pe care le poti lua in considerare. Fa o comparatie, pentru a putea gasi cea mai buna varianta. Nu ar trebui sa te orientezi doar dupa preturi, ci si dupa beneficiile si serviciile oferite. Documentele de informare privind produsele de asigurare (denumite si PID-uri) sunt o resursa importanta de documentare si de intelegere a produselor de asigurare disponibile pe piata.

Nevoia de siguranta financiara a facut ca asigurarea sa fie unul dintre cele mai utilizate produse financiare. La ora actuala, exista un numar mare de clienti care se bucura de beneficiile oferite de aceste produse de asigurare pentru bunurile si familiile lor, iar interesul fata de asigurari este intr-o continua crestere si datorita faptului ca asiguratorii inteleg din ce in ce mai bine nevoile clientilor si lanseaza produse si servicii si mai diversificate.

Sursa foto: envato.com