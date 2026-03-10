Cum a evitat Ionel Arsene executarea a aproape jumătate din pedeapsă. Fostul lider PSD Neamț, a fost unul dintre oamenii influenți ai erei Dragnea

La trei ani de la condamnarea definitivă, aproape jumătate din pedeapsa de 6 ani și 8 luni de închisoare primită de Ionel Arsene pentru trafic de influență este considerată executată, deși fostul președinte al Consiliului Județean Neamț nu a ajuns nici măcar o zi într-un penitenciar din România.

Pe 10 martie 2023, exact acum 3 ani, Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv pe Ionel Arsene la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de trafic de influență comise în 2013, pe vremea când era parlamentar. Este vorba despre unul dintre cei mai puternici lideri PSD din Moldova în perioada în care partidul era controlat de Liviu Dragnea, un politician care, ani la rând, a avut o influență majoră nu doar în județul Neamț, ci și asupra direcției investițiilor publice din întreaga regiune de Nord-Est.

În acea perioadă, influența politică a lui Ionel Arsene a depășit cu mult granițele județului. Poziția sa în partid și relația apropiată cu centrul de putere de la București au contat în ecuația marilor alocări, a proiectelor publice și a echilibrului de forțe din Moldova. Tocmai de aceea, situația sa juridică de astăzi nu privește doar destinul unui fost șef de consiliu județean, ci și căderea unuia dintre oamenii care au contat real în distribuirea influenței politice și administrative în regiune.

În primă instanță, Tribunalul Bacău l-a condamnat, pe 7 aprilie 2022, la 8 ani și 4 luni de închisoare cu executare (amănunte aici). Sentința a fost atacată cu apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Bacău, de unde a fost strămutat la Curtea de Apel Brașov. Acolo, judecătorii au constatat că pentru una dintre fapte intervenise prescripția, astfel că pedeapsa a fost redusă la 6 ani și 8 luni.

Cu puțin timp înainte de pronunțarea hotărârii definitive, Ionel Arsene a părăsit România și s-a stabilit în Italia, la Bari. De atunci și până în prezent, fostul lider PSD Neamț și apărătorii săi au dus o luptă juridică menită să împiedice aducerea sa în țară pentru executarea pedepsei.

Statul român a făcut demersuri pentru punerea în executare a mandatului, însă fără rezultat. Arsene s-a predat autorităților italiene și a invocat probleme psihice grave, susținând că, dacă ar fi încarcerat în România, s-ar putea sinucide. Argumentele au fost acceptate de instanțele din Italia, care au blocat practic transferul său într-un penitenciar românesc (amănunte aici și aici).

În prezent, Ionel Arsene se află în Italia, pe modelul deja consacrat de Alina Bica fost șef DIICOT, care și-a ispășit pedeapsa și acum profesează ca avocat.