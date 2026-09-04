ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Culoar climatic din Piatra Neamț murdărit cu „slime” de un copil

de Vlad Bălănescu

Culoarele climatice inteligente au apărut în Piatra Neamț în ultimele săptămâni și au fost menite să ofere trecătorilor posibilitatea de a se răcori cu ajutorul apei pulverizate, când temperatura exterioară atinge 27 grade Celsius. Unul dintre acestea a fost instalat în zona Spitalului Județean Neamț și, conform unui comunicat al Primăriei Piatra Neamț, a fost vandalizat miercuri, 2 septembrie.

„Un copil a aruncat cu slime pe o cișmea și pe dispozitivul Pet Point amplasat în zonă. Slime-ul este un material gelatinos și lipicios care poate adera la suprafețe și poate afecta sau îngreuna utilizarea și curățarea echipamentelor pe care este aplicat.

În urma incidentului, Poliția Locală s-a autosesizat și va verifica situația în vederea luării măsurilor care se
impun.

Cișmelele publice, mobilierul urban, echipamentele destinate animalelor de companie și toate celelalte dotări amplasate în oraș sunt bunuri de folosință comună, realizate și întreținute pentru întreaga comunitate. Păstrarea lor în stare bună presupune responsabilitate din partea tuturor celor care le utilizează.

Municipalitatea face apel la părinți și la toți membrii comunității să contribuie la protejarea bunurilor din spațiul public. Grija față de oraș înseamnă și grija față de lucrurile pe care le folosim împreună”, precizează comunicatul Primăriei Piatra Neamț.

Imagini de astăzi, 4 septembrie

Z.C.

 

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Acțiuni ale polițiștilor nemțeni în perioada sărbătorilor de Crăciun
Acțiune tip RELEU pe DN 2. La misiune sunt angrenați și polițiștii din Neamț
Articolul următor
Lemn confiscat în valoare de 145.000 lei și amenzi de 86.000 lei în prima lună a anului
Neamț. 7,25 m³ de lemn de fag pentru foc, în valoare de 1.906 lei, „indisponibilizat de polițiști”

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Situație dramatică la Cordun. Un incendiu a cuprins două locuințe și un bărbat a fost găsit spânzurat în pod

Noapte de groază în comuna Cordun județul Neamț unde...
CULTURA

Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul

Simbol al arhitecturii neogotice din Moldova, Castelul Sturdza de...
ACTUALITATE

Soluția ISJ Neamț pentru criza apei din zona Târgu Neamț – două școli vor avea cursuri online

Două unități de învățământ vor avea cursuri online la...
INFRACȚIONAL

Neamț. 7,25 m³ de lemn de fag pentru foc, în valoare de 1.906 lei, „indisponibilizat de polițiști”

Existând „suspiciuni cu privire la cantitatea de material lemnos transportată și cea înscrisă în avizele de însoțire”, s-a cerut ajutorul lucrătorilor Ocolului Silvic Borca, pentru a inventaria cantitatea de lemn de fag transportată, potrivit informațiilor oferite de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.
SOCIAL

Acțiune tip RELEU pe DN 2. La misiune sunt angrenați și polițiștii din Neamț

Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8...

Categorii

Stiri fierbinti

FOTO. Situație dramatică la Cordun. Un incendiu a cuprins două locuințe și un bărbat a fost găsit spânzurat în pod

Noapte de groază în comuna Cordun județul Neamț unde...
CULTURA

Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul

Simbol al arhitecturii neogotice din Moldova, Castelul Sturdza de...
ACTUALITATE

Soluția ISJ Neamț pentru criza apei din zona Târgu Neamț – două școli vor avea cursuri online

Două unități de învățământ vor avea cursuri online la...
INFRACȚIONAL

Neamț. 7,25 m³ de lemn de fag pentru foc, în valoare de 1.906 lei, „indisponibilizat de polițiști”

Existând „suspiciuni cu privire la cantitatea de material lemnos transportată și cea înscrisă în avizele de însoțire”, s-a cerut ajutorul lucrătorilor Ocolului Silvic Borca, pentru a inventaria cantitatea de lemn de fag transportată, potrivit informațiilor oferite de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.
SOCIAL

Acțiune tip RELEU pe DN 2. La misiune sunt angrenați și polițiștii din Neamț

Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8...
INFRACȚIONAL

Neamț. Un bărbat a ajuns la urgențe după ce a căzut de pe bicicletă: Avea „1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat”

În după-amiaza zilei de joi, 3 septembrie, un bărbat...
ADMINISTRAȚIE

O mașină a ars ca o torță la Vânători-Neamț

Un autoturism a luat foc pe un teren viran...
SOCIAL

VIDEO. Bacău. O anexă gospodărească a luat foc în comuna Asău

Un incendiu a izbucnit la o anexă gospodărească din...