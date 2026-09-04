Culoar climatic din Piatra Neamț murdărit cu „slime” de un copil

Culoarele climatice inteligente au apărut în Piatra Neamț în ultimele săptămâni și au fost menite să ofere trecătorilor posibilitatea de a se răcori cu ajutorul apei pulverizate, când temperatura exterioară atinge 27 grade Celsius. Unul dintre acestea a fost instalat în zona Spitalului Județean Neamț și, conform unui comunicat al Primăriei Piatra Neamț, a fost vandalizat miercuri, 2 septembrie.

„Un copil a aruncat cu slime pe o cișmea și pe dispozitivul Pet Point amplasat în zonă. Slime-ul este un material gelatinos și lipicios care poate adera la suprafețe și poate afecta sau îngreuna utilizarea și curățarea echipamentelor pe care este aplicat.

În urma incidentului, Poliția Locală s-a autosesizat și va verifica situația în vederea luării măsurilor care se

impun.

Cișmelele publice, mobilierul urban, echipamentele destinate animalelor de companie și toate celelalte dotări amplasate în oraș sunt bunuri de folosință comună, realizate și întreținute pentru întreaga comunitate. Păstrarea lor în stare bună presupune responsabilitate din partea tuturor celor care le utilizează.

Municipalitatea face apel la părinți și la toți membrii comunității să contribuie la protejarea bunurilor din spațiul public. Grija față de oraș înseamnă și grija față de lucrurile pe care le folosim împreună”, precizează comunicatul Primăriei Piatra Neamț.

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Z.C.