INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Culmea tupeului: la examen pentru permis, sub influența alcoolului. Candidat respins la traseu, în Roman

de Vlad Bălănescu

Culmea tupeului: la examen pentru permis, sub influența alcoolului. Candidat respins la traseu, în RomanActualizare: Rezultatul indicat a fost de 0,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit celor declarate, candidatul ar fi consumat băuturi alcoolice în seara precedentă. Deși valoarea înregistrată este redusă, pericolul asociat conducerii unui autovehicul sub influența alcoolului este real, motiv pentru care legislația nu permite susținerea probei practice în astfel de condiții.

În conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 268/2010, candidatul a fost declarat „RESPINS” și sancționat contravențional. Acesta urmează să fie reprogramat pentru susținerea examenului, potrivit procedurilor legale în vigoare.

Știre inițială: Un incident rar a fost consemnat joi, 19 februarie 2026, în municipiul Roman, la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Un candidat în vârstă de 35 de ani, identificat cu inițialele I.P.C., s-a prezentat la examen, însă nu a dus proba până la capăt după ce a fost depistat cu alcoolemie pozitivă.

Potrivit șefului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, Lucian Nicolae Gabur, echipa instituției s-a confruntat cu o situație „mai puțin obișnuită” în activitatea curentă de examinare.

În timpul traseului, polițistul examinator a constatat că persoana examinată emana halenă alcoolică, iar candidatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare pozitivă. În consecință, conform Ordinului MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare, candidatul a fost declarat „REPINS”.

Instituția Prefectului – Județul Neamț reamintește că respectarea strictă a cadrului legal și a normelor de siguranță rutieră este esențială în procesul de examinare, pentru formarea unor conducători auto responsabili și creșterea siguranței în trafic.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
FOTO&VIDEO Razie la Roman. Jandarmii au găsit 44 de instalații clandestine la rețeaua de energie și gaze naturale
Articolul următor
Bacăul, implicat în producția de turele de 30 mm pentru un contract militar de 277 milioane de dolari

Ultima ora

ECONOMIE

Bacăul, implicat în producția de turele de 30 mm pentru un contract militar de 277 milioane de dolari

Elbit Systems Ltd. a anunțat, pe site-ul său, semnarea...
INFRACȚIONAL

FOTO&VIDEO Razie la Roman. Jandarmii au găsit 44 de instalații clandestine la rețeaua de energie și gaze naturale

O acțiune a jandarmilor nemțeni, în colaborare cu colegii...
ACTUALITATE

Accident la Petricani – traficul este blocat pe ambele sensuri

Un accident de circulație produs la Petricani, în jurul...
SOCIAL

Iarna nu se dă dusă – informare meteo de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare...
INFRACȚIONAL

Bărbat cercetat pentru că a împiedicat un utilaj de deszăpezire să curețe stratul de zăpadă. Șoferul a fost urmărit de polițiști

Un bărbat de 57 de ani, din localitatea Costișa,...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale