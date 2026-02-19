Culmea tupeului: la examen pentru permis, sub influența alcoolului. Candidat respins la traseu, în Roman

Actualizare: Rezultatul indicat a fost de 0,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit celor declarate, candidatul ar fi consumat băuturi alcoolice în seara precedentă. Deși valoarea înregistrată este redusă, pericolul asociat conducerii unui autovehicul sub influența alcoolului este real, motiv pentru care legislația nu permite susținerea probei practice în astfel de condiții.

În conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 268/2010, candidatul a fost declarat „RESPINS” și sancționat contravențional. Acesta urmează să fie reprogramat pentru susținerea examenului, potrivit procedurilor legale în vigoare.

Știre inițială: Un incident rar a fost consemnat joi, 19 februarie 2026, în municipiul Roman, la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Un candidat în vârstă de 35 de ani, identificat cu inițialele I.P.C., s-a prezentat la examen, însă nu a dus proba până la capăt după ce a fost depistat cu alcoolemie pozitivă.

Potrivit șefului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, Lucian Nicolae Gabur, echipa instituției s-a confruntat cu o situație „mai puțin obișnuită” în activitatea curentă de examinare.

În timpul traseului, polițistul examinator a constatat că persoana examinată emana halenă alcoolică, iar candidatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare pozitivă. În consecință, conform Ordinului MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare, candidatul a fost declarat „REPINS”.

Instituția Prefectului – Județul Neamț reamintește că respectarea strictă a cadrului legal și a normelor de siguranță rutieră este esențială în procesul de examinare, pentru formarea unor conducători auto responsabili și creșterea siguranței în trafic.