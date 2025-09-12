A fost un început de campionat tumultuos pentru CSM Ceahlăul Piatra Neamț: schimbare de antrenor și rezultate fluctuante, de la victoria de la Iași la înfrângerea categorică de la Chiajna. Toate acestea s-a întâmplat în doar 5 etape.

În prezent, formația de sub Pietricica este antrenată de Valentin Avădanei. El a prefațat confruntarea care va avea loc astăzi, 12 septembrie, de la ora 18.00, într-o postare pe pagina de Facebook a clubului. „Am încercat odată cu primul antrenament de săptămâna trecută să aducem echipa la un nivel mai bun din punct de vedere fizic și la un nivel mai bun din punct de vedere tactic. Am încercat să facem antrenamentele care trebuie pentru a arăta că echipa este în creștere. De asemenea, moralul echipei este mai bun în prezent, după victoria de la Reșița, dar încercăm să îi menținem pe toți cu picioarele pe pământ să nu creadă s-a terminat campionatul”. El a punctat, de asemenea, că va fi un meci dificil contra unui unui adversar periculos. „Am văzut ultimul lor joc oficial, cel cu Steaua, în care au învins cu 4-2, și am remarcat că FC Bihor este o echipă foarte bine organizată și cu valoare. Au în componență și jucători cu experiență acumulată în prima divizie și un nucleu bine așezat. Sigur nu va fi un meci ușor, dar îl vom trata cu mare seriozitate.

FC Bihor Este o echipă care a făcut pasul spre partea de sus a clasamentului în acest sezon competițional și asta datorită, probabil, organizării foarte bune a clubului. Au o serie de sponsori, dar și sprijinul autorităților locale și au ca obiectiv accedearea în play-off și, mai apoi, poate mai sus”.

Ceahlăul Piatra Neamț ocupă locul 8 în clasament, cu 10 puncte după 5 etape (3 victorii, un egal și o înfrângere). De cealaltă parte, FC Bihor ocupă în prezent ultimul loc din play-off, locul 6, cu 12 puncte (4 victorii și o singură înfrângere).

Bilete on-line se pot achiziționa aici.

Partida va fi transmisă în direct la Digi TV și Prima Sport 1.

Z.C.

Foto: Facebook CSM Ceahlăul Piatra Neamț