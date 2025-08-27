CSM Ceahlăul Piatra Neamț va juca astăzi, 27 august, cu Metalul Buzău în play-off-ul Cupei României.

Echipa antrenată de Valentin Avădanei dorește să repete performanța de anul trecut, când au reușit să ajungă în faza grupelor.

”Obiectivul nostru este să ne calificăm în grupele Cupei României. Ne dorim continuitate în această întrecere fiindcă este una aparte și fiindcă dă posibilitatea echipei noastre să înfrunte și adversari de prim eșalon, ceea ce ar fi și pe placul suporterilor. Evident că vom menaja unii jucători, mai ales că avem ceva probleme de lot, dar asigurăm pe toaă lumea că mergem la Buzău pentru a ne califica în grupele Cupei României. Absentează cu siguranță Patrick Petre și Kamil Wiktorski, ambii fiind ”răpuși” de o răceală puternică. Și alții au fost afectați, chiar înainte de jocul cu CS Dinamo, dar și-au revenit”, a declarat Valentin Avădanei, într-o postare pe pagina de Facebook a clubului.

Antrenorul formației CSM Ceahlăul a prezentat și adversarul cu care se va confrunta: „Indiferent care era starea tuturor jucătorilor noștri, la Metalul Buzău ne aștepta oricum un meci dificil. Este un adversar bine organizat, căreia îi place cartea contraatacului și care lasă spații puține în propria jumătate. Va fi necesar să jucăm cu mare atenție în orice secundă, deoarece au capacitatea de a susprinde. Nu mai vorbim de faptul că tratează cu grijă fazele fixe cei de la Metalul. Nu au câștigat decât un punct din șase în acest sezon competițional pe propriul teren, dar asta nu înseamnă că noi pornim cu prima șansa acolo. Se anunță un duel echilibrat”.

În sezonul precedent, CSM Ceahlăul a jucat în faza grupelor Cupei României.

Z.C.