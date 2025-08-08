Ceahlăul Piatra Neamț a început aproape perfect noul sezon din Liga a II-a. Un meci în deplasare, la o echipă abia retrogradată din prima ligă și cu planuri mari de revenire, formația antrenată de Marco Veronese a reușit o „victorie italiană” cu 1-0. Dincolo de rezultat însă și jocul a arătat bine.

A fost un rezultat surpriză, mai ales dacă este să ne luăm după cotele la pariuri, unde Ceahlăul avea cotă de peste 4.50. Singura pată pe această victorie a fost eliminarea lui Wiktorski din finalul meciului.

Sâmbătă, 9 august, de la ora 11.00 Ceahlăul va juca primul meci pe teren propriu din acest campionat împotriva formației C.S. Tunari. Într-o conferință de presă susținută astăzi, Marco Veronese a vorbit despre importața următorului meci.

În prima etapă, cei la C.S. Tunari au fost învinși pe teren propriu de Steaua București cu scorul de 3-1.

Casele de pariuri o văd pe Ceahlăul favorită în partida de sâmbătă, cu cote în jur de 1.95.

O victorie ar confirma începutul bun de campionat pentru formația de sub Pietricica și ar aprinde speranțele suporterilor pentru o performanță mai bună decât cea din sezonul trecut.

Z.C.