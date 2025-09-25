CSM Ceahlăul Piatra Neamț are un nou antrenor: Cristian Pustai revine pe banca tehnică

Zvonurile apărute în ultimele zile au fost confirmate astăzi, 25 septembrie, când clubul Ceahlăul Piatra Neamț a anunțat că a semnat cu noul antrenor al formației, profesorul Cristian Pustai.

„Cristian Pustai a revenit la CSM Ceahlăul Piatra Neamț și va fi responsabil de pregătirea echipei și de rezultatele acesteia până la finele sezonului actual. Va conduce astfel echipa în meciul pe care galben-negrii îl vor juca duminică, de la 12:30, cu Chindia Târgoviște.

Cristian Pustai este antrenorul care a reușit în vara anului 2023 promovarea echipei noastre în Liga 2, deși CSM Ceahlăul a pornit în play-off de pe locul 4. Cristian Pustai a condus apoi CSM Ceahlăul în primul sezon al acestei echipe în Liga 2, 2023-2024, și a fost la un pas de calificarea în play-off-ul întrecerii. La finele campionatului respectiv, Cristian Pustai și CSM Ceahlăul a ajuns la un acord privind despărțirea, iar tehnicianul a ajuns la Gloria Bistrița cu care a promovat în 2025 în Liga 2”, se precizează pe pagina de Facebook a clubului.

Ceahlăul traversează o perioadă dificilă, pierzând ultimele două meciuri la scor de neprezentare. Dincolo de probleme sportive, clubul a cerut intrarea în insolvență având datorii de aproape 13 milioane de lei. Cu toate acestea, nu trebuie uitat că la începutul sezonului, Ceahlăul arăta bine și este posibil ca venirea profesorului Cristi Pustai să fie șocul de care avea nevoie echipa.

Primul test va fi pe teren propriu, duminică, împotriva Chindiei Târgoviște, de la ora 12.30