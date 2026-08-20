Piatra Neamț, vedere de sus
SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Criză în turismul din Neamț – scădere de 20% în în primele 6 luni 2026

de Vlad Bălănescu

Un raport publicat de site-ul Volo care utilizează și datele furnizate de Institutul Național de Statistică arată că se resimte o criză în turismul din România în primele 6 luni ale anului 2026. Numărul turiștilor români care au ales să rămână în țară pentru concediu a scăzut la nivel național cu aproape 7%. În termeni reali, asta înseamnă o diferență de aproape 300.000 față de aceeași perioadă din anul 2025. Dar situația la Neamț a fost chiar mai gravă decât media națională.

Județul Neamț a pierdut 1 din 5 turiști români raportat la primele șase luni din anul 2025. Este vorba despre o scădere de 20.5%, una dintre cele mai mari înregistrate la nivelul țării. În primele 6 luni din 2026, 86.381 de turiști români au ajuns în Neamț, raportat la 108.643 în aceeași perioadă din 2025.

Analiza arată că „românii nu au călătorit mai puțin, ci au călătorit mai puțin acasă”. Numărul celor care au ales să petreacă vacanța/concediul în străinătate a crescut. Motivele care au dus la această situație sunt multiple. Printre primele enumerate se numără restrângerea programului de vouchere de vacanță, costurile reduce la transportul aerian care face mai ușoară deplasarea peste hotare și prețurile care au fost în creștere pe parcursul acestui an.

Situația completă la nivel național o puteți consulta în tabelul de mai jos.

LocJudețSosiri români Semestrul 1 2025Sosiri români Semestrul 1 2026Diferență
1Brașov554.082510.823-7,8%
2București453.626414.513-8,6%
3Constanța343.890340.186-1,1%
4Cluj239.800229.493-4,3%
5Prahova226.829219.271-3,3%
6Mureș197.802209.171+5,7%
7Sibiu190.424190.959+0,3%
8Bihor219.125189.337-13,6%
9Vâlcea199.887187.569-6,2%
10Suceava204.804176.505-13,8%
11Iași137.356127.431-7,2%
12Hunedoara82.591107.906+30,7%
13Timiș119.152103.723-12,9%
14Maramureș112.52396.107-14,6%
15Alba93.01389.139-4,2%
16Neamț108.64386.381-20,5%
17Bacău80.40581.768+1,7%
18Caraș-Severin93.20377.925-16,4%
19Arad82.58971.553-13,4%
20Ilfov53.65368.620+27,9%
21Harghita79.03766.963-15,3%
22Covasna64.99866.763+2,7%
23Argeș85.68464.519-24,7%
24Tulcea55.66455.169-0,9%
25Dolj72.14251.649-28,4%
26Buzău47.09049.346+4,8%
27Galați46.89447.166+0,6%
28Satu Mare66.56747.106-29,2%
29Gorj55.73946.792-16,1%
30Dâmbovița45.09646.062+2,1%
31Bistrița-Năsăud39.80543.944+10,4%
32Brăila39.24535.904-8,5%
33Mehedinți37.04928.479-23,1%
34Vrancea27.85521.857-21,5%
35Botoșani22.28519.202-13,8%
36Olt20.49218.373-10,3%
37Vaslui18.49818.049-2,4%
38Giurgiu19.75717.576-11,0%
39Ialomița19.32317.183-11,1%
40Sălaj13.93713.596-2,4%
41Călărași9.6737.684-20,6%
42Teleorman1.2643.172+150,9%

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Vaslui. Un autoturism a ars ca o torță în comuna Ivănești
Vaslui. Un autoturism a ars ca o torță în comuna Ivănești

Ultima ora

ACTUALITATE

Vaslui. Un autoturism a ars ca o torță în comuna Ivănești

Un puternic incendiu a afectat mașina unui localnic din...
EDUCATIE

Salvați Copiii cere renunțarea la examenul propriu de admitere la liceu: „Va adânci inechitățile”

Organizația Salvați Copiii România solicită Ministerului Educației să renunțe...
INFRACȚIONAL

Violența domestică în Neamț. Peste 3300 de intervenții în primele 7 luni ale anului

Polițiștii din cadrul IPJ Neamț au intervenit în primele...
EDUCATIE

Scandal pe proiectul privind admiterea dublă la liceu! Ministrul Mihai Dimian, prins la mijloc, vorbește despre prorogare

Aberațiile din sistemul de învățământ preuniversitar ies, din nou,...
ACTUALITATE

Baterii pentru panouri fotovoltaice, finanțate cu până la 15.000 de lei. Programul se adresează prosumatorilor

Proprietarii de case care au deja panouri fotovoltaice și...

Categorii

ACTUALITATE

Vaslui. Un autoturism a ars ca o torță în comuna Ivănești

Un puternic incendiu a afectat mașina unui localnic din...
EDUCATIE

Salvați Copiii cere renunțarea la examenul propriu de admitere la liceu: „Va adânci inechitățile”

Organizația Salvați Copiii România solicită Ministerului Educației să renunțe...
INFRACȚIONAL

Violența domestică în Neamț. Peste 3300 de intervenții în primele 7 luni ale anului

Polițiștii din cadrul IPJ Neamț au intervenit în primele...
EDUCATIE

Scandal pe proiectul privind admiterea dublă la liceu! Ministrul Mihai Dimian, prins la mijloc, vorbește despre prorogare

Aberațiile din sistemul de învățământ preuniversitar ies, din nou,...
ACTUALITATE

Baterii pentru panouri fotovoltaice, finanțate cu până la 15.000 de lei. Programul se adresează prosumatorilor

Proprietarii de case care au deja panouri fotovoltaice și...
ACTUALITATE

Neamț. Accident cu doi răniți în comuna Timișești

Un accident rutier soldat cu două victime a avut...
ACTUALITATE

Cod galben de caniculă și în Regiunea de Nord Est a țării

Se anunță „temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic”...
ACTUALITATE

FOTO. Autoturism în flăcări la Crăcăoani. Un scurtcircuit pare să fi fost cauza incendiului

Cadrele ISU Neamț au fost solicitate marți, 18 august,...