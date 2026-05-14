Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter și încheie sezonul cu două trofee

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter, 2-0 cu Lazio, aseară, pe Stadio Olimpico din Roma, și a încheiat sezonul intern cu dubla campionat–Cupă. Chivu a devenit antrenorul care a dus unul dintre cele mai mari cluburi ale Europei la două trofee interne în primul său sezon complet pe banca echipei. Internazionale Milano câștigase matematic titlul în Serie A pe 3 mai, după 2-0 cu Parma, rezultat care i-a adus al 21-lea Scudetto din istoria clubului, cu trei etape înainte de finalul campionatului.

După finală, Chivu a vorbit despre greutatea sezonului și despre faptul că cele două trofee nu au venit firesc, prin simpla valoare a lotului: „Inter a câștigat două trofee anul acesta: le-am meritat, pentru că am făcut un sezon bun. Suntem fericiți pentru noi, pentru ceea ce am făcut, pentru ceea ce am depășit în acești ani. Suntem fericiți și pentru acești suporteri fantastici și pentru clubul care ne-a susținut mereu. Ne bucurăm de ceea ce am făcut bine anul acesta: să câștigi campionatul și Cupa Italiei nu este ceva de la sine înțeles, să cucerești două trofee nu este niciodată simplu.”

Giuseppe Marotta, președintele și directorul general al clubului, a legat succesul de momentul dificil din care a pornit sezonul. „Suntem mulțumiți de dublă: în ultima perioadă au venit mai multe rezultate pozitive. Uneori poți pierde, însă să ajungi în finală este întotdeauna foarte dificil. Acest sezon s-a născut din urmele sezonului trecut, care și-a lăsat amprenta. Chivu a fost bun și am urcat din nou”.

Victoria cu Lazio i-a adus lui Inter a zecea Cupă a Italiei din palmares și primul trofeu în această competiție după 2023. Pentru Chivu, seara de la Roma a întărit începutul de mandat la Milano, după ce clubul l-a numit antrenor principal în vara anului 2025. Fostul fundaș român a jucat șapte sezoane la Inter și a făcut parte, în 2010, din echipa lui José Mourinho care a câștigat Tripla: campionatul Italiei, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

Cristian Chivu încheie primul sezon complet pe banca lui Inter cu două trofee: campionatul și Cupa Italiei. Este o performanță care îl așază între antrenorii cu rezultate importante în fotbalul italian și oferă fotbalului românesc un motiv de mândrie. Pentru sezonul următor, obiectivul e cel firesc la un club ca Inter: lupta pentru toate trofeele puse în joc și câștigarea triplei, la fel ca în 2010.

Sandu Munteanu

Foto: inter.it