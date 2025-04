Români,

Adevărata miză a alegerilor care urmează este limpede: fie punem ordine, fie haosul se va adânci. Nu ordine impusă cu pumnul în masă, ci ordine care așază lucrurile la locul lor.

Timp de decenii am trăit într-o cultură a improvizației și a “descurcărelii”. În loc de reguli, am pus relații. În loc de instituții solide, am făcut combinații. Și apoi ne-am mirat că statul nu ne protejează, că suntem singuri, ai nimănui. Haosul triumfă atunci când nu există solidaritate. Și unde este haos e slăbiciune. Sărăcie. Frică.

Eu nu voi fi un președinte care dă comenzi, ci unul care vrea să facă ordine pentru cetățeni. O ordine care înseamnă siguranță, respect, coerență – și un stat care funcționează, nu care se clatină. Iar această ordine se construiește în trei pași esențiali: Unind, Întărind și Ridicând România.

Unim România, pentru că un stat puternic nu poate exista cu o societate dezbinată. E timpul pentru un proiect comun, un sens clar, în care să tragem împreună. Numai împreună putem construi o țară care nu mai stă pe loc, ci merge înainte.

Întărim România, pentru că dezordinea ne-a slăbit. Avem nevoie de instituții care funcționează, nu care se încurcă între ele. De legi care se aplică tuturor, nu doar celor slabi. De școli care educă, spitale care tratează, administrații care lucrează pentru oameni. Nu mai putem repara o țară legând totul cu sârmă – trebuie să o construim cu rost, solid, de la temelie.

Ridicăm România, pentru că am fost atât de ocupați cu supraviețuirea de azi, încât am uitat să mai privim înainte. Respectul nu se cere, se câștigă. România va fi respectată când va începe să se respecte pe ea însăși. Când va pune preț pe ce produce, pe ce muncește, pe ce poate construi. O țară care nu doar speră, ci devine o putere regională care inspiră încredere.

Veniți alături de noi, numai împreună putem duce România înainte!

Crin Antonescu