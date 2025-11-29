Crimă șocantă la Roman: 13 ani de închisoare pentru bărbatul care a determinat o tânără din Constanța să se arunce de la etajul IV

Tribunalul Neamț a condamnat la 13 ani de închisoare un bărbat de 66 de ani din Roman, găsit vinovat de omor în cazul tinerei de 32 de ani, din Constanța, care s-a aruncat de la etajul IV al unui bloc, în urma unui conflict izbucnit în apartamentul acestuia. Familia victimei va primi despăgubiri totale de 107.000 de euro.

Un bărbat de 66 de ani, din municipiul Roman (județul Neamț), a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru omor, în legătură cu moartea unei tinere de 32 de ani, originară din județul Constanța. Sentința a fost pronunțată la 28 octombrie de Tribunalul Neamț.

Instanța a dispus ca inculpatul să achite familiei victimei daune materiale de 7.000 de euro și despăgubiri morale în sumă de 100.000 de euro. Totodată, judecătorii au menținut arestarea preventivă a bărbatului, care se află în detenție din 26 ianuarie, data producerii tragediei.

Potrivit hotărârii, după rămânerea definitivă a sentinței vor fi prelevate probe biologice de la inculpat, pentru introducerea profilului său genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, conform Legii nr. 76/2008. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

De la ceartă la tragedie

Cazul a șocat atât comunitatea locală din Roman, cât și opinia publică la nivel regional, după ce, la finalul lunii ianuarie, un apel la 112 anunța că o femeie s-a aruncat de la etajul IV al unui bloc de locuințe din oraș.

Ancheta a stabilit că tânăra de 32 de ani, din Constanța, se întâlnise cu bărbatul de 66 de ani, iar cei doi au mers la locuința acestuia din Roman. În cursul nopții, între ei a izbucnit un conflict, iar femeia s-a simțit amenințată și s-a baricadat în dormitor. De la geam, a cerut ajutor trecătorilor, strigând că bărbatul este înarmat cu un cuțit și vrea să o omoare.

În momentul în care inculpatul a spart ușa și a pătruns în dormitor, victima, cuprinsă de panică, s-a aruncat în gol, de la etajul IV. Transportată de urgență la spital, aceasta nu a mai putut fi salvată.

Instanța: teama indusă victimei a fost decisivă

Judecătorii au reținut că inculpatul a generat și întreținut o stare de teamă extremă în rândul victimei. Deși femeia a strigat după ajutor și a amenințat că se aruncă de la etaj, bărbatul a continuat să încerce să deschidă ușa dormitorului, forțând-o până când a reușit să intre. Instanța a apreciat că această insistență a fost decisivă pentru gestul radical al victimei.

Inculpatul a recunoscut faptele în fața judecătorilor, optând pentru judecata în procedură simplificată, ceea ce i-a adus reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege. Chiar și așa, sancțiunea stabilită este una severă: 13 ani de închisoare cu executare, la care se adaugă obligația plății unor despăgubiri considerabile către familia tinerei.