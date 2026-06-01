Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Crimă în Piatra Neamț. Victima este un polițist

editor
de editor

Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutatăActualizare: Un comunicat al IPJ Neamț confirmă că victima este un polițist. „Un bărbat în vârstă de 50 de ani, polițist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamț, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu, din municipiul Piatra-Neamț a fost înjunghiat cu un cuțit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani”. Aceeași sursă menționează că ar fi fost vorba despre un „conflict spontan”.

Tânărul a fost reținut.

Știre inițială: O crimă a avut loc în această seară, 1 iunie, la km 0 în Piatra Neamț. Tragedia s-a petrecut în jurul orei 21:00 cam la jumătatea distanței dintre Hotel Ceahlău și Muzeul de Istorie.

Din primele informații, se pare că victima ar fi un polițist de la în cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț. Un suspect ar fi fost reținut în această crimă și ar fi vorba chiar despre fiul victimei.

Vom reveni cu amănunte.

Autor:

editor
editor
Articolul precedent
Militarii nemțeni au participat la exercițiul „PETRODAVA 26”
Militarii nemțeni au participat la exercițiul „PETRODAVA 26”

Ultima ora

ACTUALITATE

Militarii nemțeni au participat la exercițiul „PETRODAVA 26”

Militarii Batalionului 634 Infanterie din Piatra-Neamț s-au instruit, timp...
ACTUALITATE

Bucurie și binecuvântare de Ziua Copilului, la biserica din satul Mănăstirea Neamț

Un frumos eveniment dedicat copiilor a fost organizat astăzi...
ACTUALITATE

Un copil de 12 ani s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un tren din Gara Târgu-Neamț

Actualizare. Pacientul cu arsuri severe va fi transportat cu...
ACTUALITATE

Iași. Grav accident în localitatea Sârca – traficul este blocat

Un grav accident de circulație a avut loc cu...
ACTUALITATE

Mesaj de 1 Iunie din partea președintelui Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa

Categorii