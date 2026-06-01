Crimă în Piatra Neamț. Victima este un polițist

Actualizare: Un comunicat al IPJ Neamț confirmă că victima este un polițist. „Un bărbat în vârstă de 50 de ani, polițist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamț, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu, din municipiul Piatra-Neamț a fost înjunghiat cu un cuțit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani”. Aceeași sursă menționează că ar fi fost vorba despre un „conflict spontan”.

Tânărul a fost reținut.

Știre inițială: O crimă a avut loc în această seară, 1 iunie, la km 0 în Piatra Neamț. Tragedia s-a petrecut în jurul orei 21:00 cam la jumătatea distanței dintre Hotel Ceahlău și Muzeul de Istorie.

Din primele informații, se pare că victima ar fi un polițist de la în cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț. Un suspect ar fi fost reținut în această crimă și ar fi vorba chiar despre fiul victimei.

Vom reveni cu amănunte.