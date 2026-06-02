Crima care a șocat județul Neamț: fiul și-a ucis tatăl. Procurorii confirmă reținerea pentru omor în familie

O crimă de o violență extremă a șocat municipiul Piatra Neamț în seara de 1 iunie. Un bărbat de 50 de ani, ofițer în cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Neamț, a fost ucis în plină stradă de propriul fiu. Cazul a intrat rapid în atenția publică, iar procurorii au confirmat încadrarea faptei drept omor în familie și reținerea suspectului.

Potrivit datelor oficiale, incidentul s-a produs în jurul orei 20:59, pe bulevardul Mihai Eminescu. În urma unui conflict spontan, Ciprian Verdeș, tânărul de 22 de ani și-ar fi înjunghiat tatăl, în mod repetat, cu violență extremă. Echipajul de ambulanță ajuns la fața locului nu a mai putut decât să constate decesul.

Informațiile apărute inițial în mediul online au fost confirmate ulterior de autorități. Victima era angajată a S.P.C.R.P.I.V. Neamț din 2016 și lucrase anterior în Poliție, între 1997 și 2004.

Procurorii: dosar de omor în familie, suspect reținut

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, iar primele măsuri au fost deja dispuse.

„A fost înregistrat un dosar de omor în forma violenței în familie, iar suspectul a fost reținut din noaptea de 1 spre 2 iunie, de la ora 03:00. Se administrează în continuare probatoriul și, cel mai probabil, se va merge cu propunere de arestare preventivă. S-a dispus efectuarea necropsiei, care nu a avut loc încă, precum și o expertiză toxicologică pentru suspect”, a declarat Anca Apostol, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.

Declarația procurorilor conturează direcția anchetei, în condițiile în care urmează să fie stabilite cu exactitate circumstanțele în care s-a produs fapta.

Val de reacții și ipoteze în spațiul public

Cazul a generat un val de reacții pe rețelele sociale, mai ales după apariția unor imagini de la locul crimei. În paralel, au apărut și primele ipoteze privind un posibil consum de substanțe interzise în anturajul tânărului.

Deocamdată, aceste informații nu sunt confirmate oficial și rămân la nivel de speculație, urmând ca ancheta să stabilească dacă există o astfel de legătură.

Înmormântare anunțată

Ciprian Verdeș va fi condus pe ultimul drum joi, 4 iunie. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela Bisericii „Sfântul Gheorghe” din centrul municipiului Piatra Neamț.

Ancheta continuă, iar procurorii urmează să decidă asupra măsurilor preventive în cazul tânărului acuzat de comiterea crimei.