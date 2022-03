Patronatele din construcţii trag un semnal de alarmă în legătură cu posibilitatea ca acest sector de activitate să intre într-o criză fără precedent pe fondul scumpirii materiilor prime. În acest context, se aşteaptă ca muncitorii calificaţi din acest domeniu să plece din ţară, iar preţurile locuinţelor noi să explodeze. Acest lucru ar determina clienţii să se orienteze către imobiliarele deja existente pe piaţă, ceea ce ar putea cauza o creștere și a prețurilor acestora.

„Între septembrie 2021 şi februarie 2022, creşterile, în medie, ale preţurilor materialelor de construcţii sunt între 60 şi 80%. Cauzele acestor creşteri fără precedent sunt următoarele: există în acest moment o criză a materiilor prime, generate în primul rând de faptul că anumite materii prime sunt cotate la bursă şi aici vorbim despre minereuri şi despre ţiţei“, a declarat Irinel Gheorghe, vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor de Construcţii pentru digi24.ro.

„Dacă lucrurile rămân aşa, mai mult de jumătate din firme vor intra în insolvenţă sau faliment. După firme, automat, dacă acestea vor da semne de slăbiciune, cei mai mulţi dintre cei calificaţi, dintre cei buni, vor pleca“, avertizează şi Cristian Erbaşu, preşedintele aceleaşi federaţii.

Un exemplu în Neamț cu un antreprenor care deținea o firmă mică de construcții încă din 2012, lucra cu o echipă de câțiva meseriași, plătea salarii și își întreținea și familia declară acum pentru zch.ro că este nevoit să tragă obloanele. „Cu scumpirile acestea nu am încotro şi închid. Nu mai merge, deja nu mai am solicitări, oamenii se orientează spre ceea ce există deja pe piaţă. S-au scumpit nu numai materialele de construcţii, ci şi mâna de lucru. În ultimul timp aveam doar lucrări mici, lucram doar la amenajări în doi oameni. Dar nu mai am încotro“, ne-a spus Nicolae Ungureanu, reprezentantul unei firme din Gârcina. „Deja am depus cerere de angajare în domeniul forestier, trebuie să-mi întreţin familia“, a adăugat el.

Un alt obstacol vine din zona băncilor, unele proiecte imobiliare mari nemaiprimind finanţare din cauza nesiguranţei şi instabilităţii pe care sistemul bancar nu şi le asumă.

Soluţia ar fi, potrivit constructorilor, ca statul să intervină stopând creşterea preţurilor la combustibili, oprind exporturile de materiale de construcţii şi să demareze proiecte de reabilitare termică pentru locuinţele deja existente.

A.C.