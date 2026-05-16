SOCIALACTUALITATESocial Bacau

Cresc alocațiile și ajutoarele sociale – vezi cine primește până la 900 lei începând din această lună

de Sofronia Gabi

Românii cu venituri mici primesc un sprijin financiar mai consistent începând cu luna mai 2026. Statul a decis majorarea ajutoarelor sociale, iar sumele cresc atât pentru copiii cu dizabilități, cât și pentru familiile vulnerabile. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Indemnizații majorate pentru copiii cu handicap

Noile sume aduc creșteri importante:

  • 548 lei pentru handicap grav (de la 463 lei)
  • 397 lei pentru handicap accentuat (de la 232 lei)
  • 199 lei pentru handicap mediu (de la 80 lei)

Banii se acordă pentru luna aprilie, dar intră efectiv în conturi în luna mai 2026.

Ajutoare mai mari pentru familiile cu venituri reduse

Și familiile cu venituri mici beneficiază de majorări consistente. În funcție de venitul lunar și numărul de copii, sumele pot ajunge până la:

  • 900 lei pentru familiile monoparentale cu venituri foarte mici
  • 786 lei pentru familiile monoparentale cu venituri de până la 998 lei
  • 741 lei pentru familiile cu venituri mici
  • 571 lei pentru familiile cu venituri de până la 998 lei

Cine ia banii în plus

De aceste ajutoare majorate beneficiază:

  • copiii și adulții cu dizabilități
  • familiile cu venituri reduse
  • persoanele cu domiciliul sau reședința în România

Bani în plus, dar sunt suficienți?

Creșterile vin într-un moment în care tot mai multe familii se confruntă cu scumpiri la alimente, utilități și servicii. Deși ajutoarele sunt mai mari, pentru mulți români ele rămân doar un sprijin parțial.

FOTO: ANPIS Facebook
(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Mașină de 70 000 de euro, furată din Spania, descoperită de polițiști în Neamț
Mașină de 70 000 de euro, furată din Spania, descoperită de polițiști în Neamț
Articolul următor
Accident la Vânători-Neamț: autoturism izbit de un stâlp în zona pensiunii Edera, traficul blocat
Accident la Vânători-Neamț: autoturism izbit de un stâlp în zona pensiunii Edera, traficul blocat

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Copil de 11 ani accidentat pe o trecere de pietoni în Târgu Neamț

Un minor în vârstă de 11 ani a fost...
FAPT DIVERS

Accident la Vânători-Neamț: autoturism izbit de un stâlp în zona pensiunii Edera, traficul blocat

Actualizare: Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, un autoturism...
ACTUALITATE

Mașină de 70 000 de euro, furată din Spania, descoperită de polițiști în Neamț

Un autoturism în valoare de aproximativ 70 000 de...
NEAMȚ

Bărbat găsit mort pe marginea unui șanț, în Gârcina

Un bărbat în vârstă de 54 de ani a...
ACTUALITATE

ISU Neamț, pe podium la Competiția Națională de Descarcerare și Prim Ajutor

Salvatorii din cadrul ISU Neamț au urcat pe podium...

Categorii