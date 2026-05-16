Cresc alocațiile și ajutoarele sociale – vezi cine primește până la 900 lei începând din această lună

Românii cu venituri mici primesc un sprijin financiar mai consistent începând cu luna mai 2026. Statul a decis majorarea ajutoarelor sociale, iar sumele cresc atât pentru copiii cu dizabilități, cât și pentru familiile vulnerabile. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Indemnizații majorate pentru copiii cu handicap

Noile sume aduc creșteri importante:

548 lei pentru handicap grav (de la 463 lei)

397 lei pentru handicap accentuat (de la 232 lei)

199 lei pentru handicap mediu (de la 80 lei)

Banii se acordă pentru luna aprilie, dar intră efectiv în conturi în luna mai 2026.

Ajutoare mai mari pentru familiile cu venituri reduse

Și familiile cu venituri mici beneficiază de majorări consistente. În funcție de venitul lunar și numărul de copii, sumele pot ajunge până la:

900 lei pentru familiile monoparentale cu venituri foarte mici

786 lei pentru familiile monoparentale cu venituri de până la 998 lei

741 lei pentru familiile cu venituri mici

571 lei pentru familiile cu venituri de până la 998 lei

Cine ia banii în plus

De aceste ajutoare majorate beneficiază:

copiii și adulții cu dizabilități

familiile cu venituri reduse

persoanele cu domiciliul sau reședința în România

Bani în plus, dar sunt suficienți?

Creșterile vin într-un moment în care tot mai multe familii se confruntă cu scumpiri la alimente, utilități și servicii. Deși ajutoarele sunt mai mari, pentru mulți români ele rămân doar un sprijin parțial.

