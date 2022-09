Trecerea sub tutela consiliului local și finalizarea procedurii de obținere a personalității juridice permite Creșei Piatra-Neamț să obțină acreditarea și să primească finanțarea din costul standard. Valoarea acestuia a fost majorată la 15.675 lei pe an aferent unui singur copil, începând din acest an, astfel că, teoretic, creșele s-ar putea bucura de buget mai mare. Capacitatea creșelor din municipiul Piatra-Neamț este de 175 de locuri, inclusiv cu Creșa Mărăței, care săptămâna viitoare urmează să fie redeschisă după reabilitare, pentru 70 de copii. „Am reușit să încheiem procedura de dobândire a personalității juridice și să trecem sub tutela Primăriei. Practic, am obținut și acreditarea, ceea ce ne permite să primim finanțarea pe costul standard de peste 15.000 lei, la care se adaugă cei 683 lei cheltuieli materiale pe bunuri și servicii, plus contribuția de hrană care se suportă de către părinți, era 20%, dar acum se stabilește după consultarea părinților, în consiliul de administrație. Avem 12 educatori-puericultori și urmează să mai angajăm 3-4 pentru Creșa Mărăței”, declară Ana Berea, șefa Direcției pentru Asistența Socială Piatra-Neamț.

În creșele din municipiul reședință de județ sunt doar grupe mijlocii și mari, cei mai mici copii având 13 luni. Din acest an școlar, în creșe se primesc și copii de câteva luni, din categoria de vârstă 0-3 ani potrivit normativelor în vigoare, față de minim 11 luni cât era înainte. O grupă mică poate avea între 5 și 9 copii, una mijlocie între 8 și 15 copii și cea mare între 8 și 20 de copii.

Cristina Iordache